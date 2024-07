Veliki Blixa Bargeld za tportal: U mom tijelu ostalo je sedam šarafa - i jedan čavao

S bendom Einstürzende Neubauten , vjerojatno najutjecajnijim industrial sastavom svih vremena, stvara od početka 1980-ih – objavili su trinaest studijskih i bezbroj albuma uživo te nastupili u gotovo svakom kutku svijeta. Jedan od takvih nastupa, na kojima su upotrebljavali alate poput motornih pila, pneumatskih bušilica i čekića, gledao je u hotelskoj sobi u Amsterdamu i Nick Cave . Blixin glas opisao je kao 'zvuk koji možete čuti kad davite mačke ili kad djeca umiru', što je bilo dovoljno da ga pozove u svoj prateći bend – prvo The Birthday Party , potom The Bad Seeds , gdje je ostao gotovo 20 godina, sve do 2003.

Ipak, glavna Blixina preokupacija ostali su Neubauteni , bend koji je beskompromisnim spojem punka, nemilosrdnog udaranja po dostupnoj željezariji i hipnotičke poezije, pretežno na njemačkom, oduševljavao i šokirao sve oko sebe. Anegdota je bezbroj: od pokušaja bušenja Berlinskog zida pneumatskom bušilicom za vrijeme koncerta, preko bacanja Molotovljevih koktela u publiku koja im je uzvraćala iz bacača plamena, do suludog nastupa u Londonu 1984., tijekom kojeg su zgnječili stotine boca mlijeka u miješalici za cement. Nepredvidivost im je stvarala probleme i nakon što su postali dijelom šoubiznisa: početkom 1990-ih krenuli su na stadionsku turneju s tada najvećim svjetskim rock bendom U2 , no potjerani su već nakon jednog od prvih koncerata jer ih je publika gađala bocama urina, a oni su uzvratili željeznim šipkama.

Novi album zove se 'Rampen – apm: alien pop music', a teško da bismo ikad mogli svrstati Einstürzende Neubauten u pop glazbu. U kojem smislu ovdje koristite riječ 'alien' – je li to glazba rađena za vanzemaljce u svijetu popa ili glazba koju rade vanzemaljci u svijetu popa?

Glazba je to koju stvaraju vanzemaljci za vanzemaljce, za one koji su se nasukali na ovom planetu. Nekad je postojao svijet po imenu mainstream, no danas je to niz paralelnih tokova koji svi imaju isti izvor ili niz rijeka što se ulijevaju u populistički ocean. Sviđa mi se ideja rijeke koja ima drukčiji izvor i teče u drugom smjeru. Nije to baš jako ozbiljno. Volim smisliti nekakav žanr, sviđa mi se kratica - APM zvuči, recimo, kao EDM. Možda neki drugi izvanzemaljac može to razumjeti.

Znači, vanzemaljski pop za Zemljane koji se osjećaju vanzemaljcima.

Da, tako nešto. U jednoj recenziji pročitao sam opis koji mi se sviđa: 'Blixa Bargeld izgleda kao glam rock bog iz paralelnog univerzuma.' Tako se i ja danas opisujem (smijeh)… Postoje određeni alati koje koristim, poput mitologije, koja mi pomaže dijeliti znanje. Na prethodnom albumu sam, recimo, napisao pjesmu 'Seven Screws', u kojoj sam mit o Herkulu iskoristio kako bih govorio o tematici nebinarnih osoba koja mi je bliska (Blixin sin je trans osoba, op.a.). Herkul je bio cross-dresser (osoba koja se oblači kao netko suprotnog spola), nosio je suknju koja je izgorjela s njegovim tijelom. E takva mitološka maska je otprilike 'glam rock bog iz paralelnog univerzuma'. Treba mi određena maska kako bih umanjio važnost jezika kao sredstva komunikacije. A to je još jedna od tema koje me trenutno okupiraju – kako se riješiti jezika.