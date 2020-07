Premijerom predstave 'Esbat' Aleksandre Mišić i gostovanjem talijansko-njemačkog dua Enrica & Ginevre, u nedjelju je u Svetvinčentu završio 21. Festival plesa i neverbalnog kazališta, koji je od 24. do 26. srpnja taj istarski gradić ponovo pretvorio u mjesto susreta i slavlja plesa

″Sve više dajemo šansu mladim ljudima koji onda kod nas ostaju i rade neke svoje kreativne procese, tako da ulazimo kao nekakvi kreativni partneri u koprodukcije s internacionalnim grupama i to vezujemo s Festivalom. Mislim da je to jako važno, da treba prezentirati neka nova imena europske koreografske scene, neke nove mlade ljude koji možda nisu još toliko etablirani, ali to nije ni nužno, jer je jednako bitno prepoznati neko novo ime″, pojasnila je Abramović Milković.

Festivalskoj su se publici ove godine predstavili umjetnici iz Francuske, Španjolske, Belgije i Hrvatske. Iako festival nije organiziran tematski, ove se godine pokazalo da prikazane predstave odlikuje tematiziranje potrebe za ljudskom solidarnošću i zajedništvom, ″odnosno, koliko nam trebaju ljudi u ovom vremenu samoizolacije i perspektivi samoće, izolacije i straha od ljudi″.

″Zajedništvo i potreba za ljudskim kontaktom i ljubavlju u svim je ovim predstavama jedna zajednička poveznica″, rekla je Abramović Milković.

Na 21. Festivalu plesa i neverbalnog kazališta, kojemu je Hina bila medijski pokrovitelj, svoja su koreografska i plesna promišljanja gubitka čvrstih oslonaca u svakodnevnoj komunikaciji i potrebe za ponovnim pronalaskom istih, od 24. do 26. srpnja u Sventvinčentu među ostalima predstavili mađarsko-belgijski duo DOPE, s predstavom "BEAT-I just wish to feel you", u kojoj plesačica Jenna Jalonen i hip hoper Jonas Garrido Verwerft ispituju granice povjerenja, prepuštanja i kreiranja novih odnosa u neprekidnoj izmjeni aktivnih i pasivnih plesnih uloga.