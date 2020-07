[FOTO] S predstavom 'BEAT-I just wish to feel you' otvoren je 21. Festival plesa

Na sceni su Jenna i Jonas. Plesačica suvremenog plesa i b-boy koji vješto i disciplinirano tijelo dekodiraju u novi način kretanja i partnerstva. Aktivni i pasivni. Manipulator i manipulirani. 'Živo tijelo' i 'mrtvo tijelo'. Dizajner zvuka Adrian Newgent pridružuje im se na pozornici uživo skladajući zvuk u dijalogu s plesačima. BEAT “I just wish to feel you” nevjerojatno je fizički, sirov, ali intiman i dirljiv duet o ljudskim odnosima.

S predstavom 'BEAT-I just wish to feel you' belgijskog DOPE kolektiva otvoren je 21. Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat. Festival ce trajati tri večeri, a u Kastelu Grimani te na gradskoj Placi predstavit će se umjetnici iz Francuske, španjolske, Belgije i Hrvatske