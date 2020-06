U Svetvinčentu od 24. do 26. srpnja održat će se 21. Festival plesa i neverbalnog kazališta

Festival plesa i neverbalnog kazališta održat će se u Svetvinčentu od 24. do 26. srpnja, a tijekom tri festivalska dana u Kaštelu Grimani te na gradskoj Placi predstavit će se umjetnici iz Belgije, Španjolske, Italije, Francuske i Hrvatske

Festival će otvoriti predstava 'Prostor za revoluciju' BITEF plesne kompanije iz Srbije, a tijekom tri festivalska dana na poznatim lokacijama – u Kaštelu Grimani te na gradskoj Placi svoj će program izvesti umjetnici iz Belgije, Španjolske, Italije, Francuske i Hrvatske.

Prvi put domaćoj će se publici predstaviti katalonska koreografkinja Roser López Espinosa s predstavom 'Trama'. U sklopu selekcije Top 20 Aerowaves umjetnika u posljednje dvije sezone bit će izveden 'Harleking' autorskog dvojca Enrica & Ginevre, 'Beat - I just wish to feel you' belgijskog DOPE kolektiva, te duet za muškarca i dijete 'Des Gestes Blancs' Sylvaina Bouilleta i Luciena Reynesa.

Na festivalu će se premijerno izvesti i predstava 'Legenda o panici' pulske autorice Aleksandre Mišić, koja nastaje u sklopu projekta 'Nevidljiva Savičenta - prevođenje tradicije u suvremenu kulturu'.

Ovogodišnji vizualni identitet povjeren je umjetnicima Matiji i Mauru Ferlinu iz Svetvinčenta. Povodom Svjetskog dana plesa, Matija Ferlin je rekao: 'Ples je navikao na krize. Ples je neprestano u borbi da se održi u nimalo lakim uvjetima rada na izvedbenoj sceni. I upravo su upornost i žilavost ono što kao ljudska bića dijelimo s plesom'.

'I upravo su stopostotna energija plesa, zajedništvo i upornost ono što odlikuje Festival plesa i neverbalnog kazališta od svog osnutka 2000. godine do danas te što i ovogodišnjim programom donosi publici', poručuju organizatori.