U splitskom HNK-u održana svečana premijera filma ‘Ivanova igra’

Promocija filma 'Ivanova igra' Tomislava Žaje održana je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, a okupila je veliko mnoštvo, uključujući i predsjednicu RH Kolindu Grabar Kitarović

U kazalištu je bila i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara i župan Blaženko Boban. Predsjednica Grabar Kitarović je rekla kako se radi o priči o predanosti, igri i vjernosti, o Ivanu Gudelju, igraču koji je u dresu Hajduka bio dio legendarne generacije osamdesetih godina. ‘Veselim se slaviti ne samo Ivana Gudelja nego i cijelu generaciju, ne samo sport nego i hrvatstvo, zajedništvo i sve one dečke koji su nas tako veselili tih osamdesetih godina. Hrvatska je prepoznata kao zemlja talentiranih ljudi u nogometu i sportu, ali posebno kao zemlja velikog, ogromnog srca. I na to sam ponosna’, poručila je predsjednica Grabar Kitarović.

Redatelj, scenarist i producent filma Tomislav Žaja je kazao da je to još jedan film kojem je posvetio nekoliko godina života, a to se ne posvećuje pričama koje nisu bitne i koje ne daju neku odgovornost. Rekao je da je ‘Ivanova priča’ dovoljno vrijedna da joj se posvete tri godine života, no i da se publiku inspirira što mu je bila motivacija za odabir teme i rad na tom filmu.

Do Splita je zbog filma stigao i izbornik Zlatko Dalić kojemu je, kako je rekao, velika čast biti tu. Prisjetio se da kada je on počeo svoju nogometnu karijeru u Hajduku Ivan Gudelj je bio glavni igrač u klubu, te je s njim započinjao svoju karijeru. ‘Od njega sam puno vidio i naučio. Sada mi je drago da se kroz film prikazala njegova karijera i zato mi je drago što sam večeras ovdje’, kratko je izjavio Dalić.

Na promociju filma stigao je i nekadašnji igrač Crvene Zvezde Miloš Drizić koji za Gudelja smatra da je u to vrijeme bio najveći igrač u povijesti Hajduka, no 1986. godine je zbog Hepatitisa B morao prekinuti karijeru. ‘U isto vrijeme sam i ja dobio, ali Hepatitis A, no ja sam se oporavio i nastavio igrati. Ivan je veliki pobjednik, a ljudi od malih nogu trebaju shvatiti što je borba za život i za egzistenciju, te na kraju postati i ostati kvalitetan čovjek’, zaključio je Drizić.

Još jedan bivši nogometaš Crvene Zvezde Vladimir Petrović Pižon imao je večeras samo riječi hvale za Gudelja s kojim je zajedno igrao u reprezentaciji. Obojicu ih veže prijateljstvo, ali i rivalstvo Hajduka i Crvene Zvezde. Smatra da je šteta što zbog bolesti nije mogao napraviti karijeru kakvu je trebao napraviti s obzirom da je u to vrijeme bio jedan od najtalentiranijih mladih igrača.

Ivan Gudelj je imao čudesan život u nogometu i van njega, ali je ostao velikan, on je Gullit prije Gullita, ustvrdio je sportski komentator Milojko Pantić koji je na zamolbu novinara fingirao prijenos nogometne utakmice u trenutku kada Gudelj zabija gol ‘Gudelj, Gudelj, a ko bi drugi’.

Na promociji su među ostalima bili igrači zlatne generacije Hajduka Vilson Džoni, Zlatko Vujović, Ivan Buljan, Drago Čelić, Zoran Vulić, Nikica Cukrov, potom Luka Zajc, Marin Brbić, Predrag Mijatović, Marko Mlinarić, Edo Pezzi i brojni drugi.

Direktor fotografije je Jasenko Rasol, montažer Vanja Siruček, skladatelj i dizajner zvuka Vjeran Šalamon, tonski snimatelj Hrvoje Radnić, dok se za zračne snimke pobrinuo Jurica Goričanec, a Tomislav Stojanović je bio kolorist.

Redatelj, scenarist i producent Tomislav Žaja je magistrirao režiju u Pragu, zadnjih 30 godina je snimio 50 dokumentarnih filmova, tri cjelovečernja igrana filma i jedan igrani film za djecu. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.