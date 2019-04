U Puli predstavljen sasvim novi koncept: Otvorena Klub-knjižara Giardini 2

U Puli je u petak, u prostorima Udruge Sa(n)jam knjige u Istri, svečano otvorena Klub-knjižara Giardini 2, priopćili su iz istarske književne udruge

Klub-knjižara Giardini 2 bit će otvorena od ponedjeljka do petka od 17 do 22 sata, i subotom od 10 do 14 sati. Djelovat će u klupskom ritmu, a postavka knjiga mijenjat će se svaki mjesec ovisno o temi. Prvi knjiški postav za svibanj okrenut je širokom području umjetnosti od filma, glazbe i dizajna do stripa i grafičke novele. U klupskim prostorijama članovi će moći čitati, naručiti i kupiti knjigu uz popuste; sudjelovati u klupskim programima i predlagati programski sadržaj; koristiti bogatu sajamsku biblioteku i zatražiti personalizirane preporuke knjiga od strane knjižara, autora, urednika i nakladnika.