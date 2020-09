U Lazaretima otvorena izložba 'Covid-19 i kuga: sadašnjost u prošlosti'

Izložba 'Covid-19 i kuga: sadašnjost u prošlosti' otvorena je u četvrtak navečer u dubrovačkim Lazaretima, a donosi uvid u povijest protuepidemijskog sustava Dubrovačke Republike i Lazareta te uspoređuje epidemiološke, gospodarske i socijalne mjere iz tog vremena i današnjice

Autorica izložbe Zrinka Lucianović iz Dubrovačke baštine izjavila je kako se među Dubrovčanima odluka o smještaju Lazareta dugo razmatrala te su se lokacije mijenjale. 'Od prve karantenske odluke iz 1377. godine do 1627. kad se donosi konačna odluka o izgradnji, lokacija se mijenjala od Mrkana i Bobare ispred Cavtata, preko Lokruma, Danača, otočića sv. Marije na Mljetu pa konačno do današnje lokacije na Pločama, gdje je završavao karavanski put', rekla je Lucianović. Napomenula je kako se brojni pojmovi ponavljaju i danas, od samoizolacije do krilatice 'ostanite doma'.