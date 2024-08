'Tito je bio hladnokrvno i inteligentno biće koje je čitav život ulazilo u rizike da bude ubijeno i da ubija'

S druge strane, vaša je knjiga mnogo više od suhe historiografije - ona je i putopis i reportaža, nešto što se kod nas ne susreće često. Kako ste se odlučili za taj hibridni žanr?

Po intuiciji. Dugo nisam imao ni tražio izdavača, dogovor, rokove ni honorar. Pisao sam slobodno, bez predumišljaja, otvarajući jednu po jednu dimenziju knjige, produbljujući i šireći svoje istraživanje, eksperimentirajući. Osjećao sam da putopis mora biti u funkciji teksta (on među ostalim objašnjava kako dolazim do informacija), kao i osobne reminiscencije, rekonstrukcije povijesnih događaja, komentari svakodnevnice, teorija vremena i sve ostalo. Urednik Marko Pogačar odlučio je zadržati sve elemente. Oni koji pročitaju knjigu dobit će ozbiljno, dosad vjerojatno najopširnije istraživanje o susretu anonimnog mladog austrougarskog zarobljenika Josipa Broza sa socijalističkom revolucijom. Ali dobit će ujedno prikaz Rusije prije, za vrijeme i poslije metamorfoze koja je promijenila svjetsku povijest. Središnji protagonist Josip Broz u njoj je na neki način lajtmotiv: prateći njega, makar i kad je samo daleka, jedva vidljiva sjena, otkrivamo širu sliku. Ovo nije titocentrična knjiga. Druge biografe nije mnogo zanimalo tko je bio 'poglavica' kazaškog polunomadskog sela Isa Žaksimbajev, kod kojeg se Josip Broz skrivao od građanskog rata čitavih godinu dana, i to nakon što je oženio 14-godišnju Pelagiju Bjelousovu. Nije ih zanimao alatirski doktor Čistjakov, od čije je kćeri navodno dobivao literaturu za čitanje, ili doktor Kralj, koji mu je nakon ranjavanja spasio život u lazaretu manastira na Volgi liječeći ga godinu dana. Mene su ti ljudi, te okolnosti, zanimali. Ne kao dramski likovi iz patetičnog epa, nego kao stvarne osobe. A zanimala su me i ta mjesta, društvene sredine u kojima je revoluciju promatrao budući osnivač socijalističke Jugoslavije.

Prijeđimo na sadržaj knjige. Možete li ga ukratko predstaviti zainteresiranim čitateljima?

Prolazi se svim značajnijim, poznatim postajama euroazijske odiseje zarobljenog mladog austrougarskog vojnika: mjesta u Galiciji, Bukovini, kazanskom Povolžju, Čuvašiji, Mordoviji, Uralu, zapadnom Sibiru i tadašnjoj prijestolnici Petrogradu. Razgovara se s bližom i daljom rodbinom ljudi s kojima je taj zarobljenik živio ili bio dobro povezan, koje je spominjao u svojim prisjećanjima, ali i sa stručnjacima za povijest tog kraja. Traga se za dosad nepoznatim perspektivama, rekonstruira povijesne događaje te upoznaje suvremenu Rusiju i njezine veze s prošlim kao i, nažalost, budućim.