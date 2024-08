Taylor Swift otvorila Pandorinu kutiju: Pet puta kad su teroristi zbilja ubili glazbu

Kako na portalu The Conversation primjećuje Milad Haghani , predavač urbane mobilnosti, javne sigurnosti i rizika od katastrofa sa Sveučilišta u Sydneyju, na koncertima širom svijeta od 1996. do 2020. pokušana su ili izvedena najmanje 33 teroristička napada . U tim je napadima ubijeno najmanje 263 osobe . Čak 70 posto napada izvedena su eksplozivnim sredstvima, dok je vatreno oružje korišteno u 24% slučajeva.

Ovi podaci djeluju uistinu strašno, a imajući u vidu da je Austrija nedavno podigla opasnost od terorizma na razinu 4 (skala od 1 do 5), odluka organizatora u suradnji s austrijskim vlastima je razumljiva. Ipak, u Austriji do sada nikad nije otkazan ni jedan koncert, ali s druge strane nije niti održan koncert koji bi kroz tri dana pogledalo gotovo 180 tisuća ljudi.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Jack Mack and the Heart Attack

Napad se dogodio na koncertu benda Jack Mack and the Heart , u sklopu događaja na trgu Centennial Square , koji je figurirao kao mjesto za javne događaje na Igrama. Rudolph je par minuta iza ponoći ispod klupe u blizini tornja za razglas postavio zeleni američki vojni ALICE paket sastavljen od tri cijevne bombe napunjene bezdimnim prahom okružene zidanim čavlima dugim nešto manje od 8 cm. U napadu je ubijena jedna osoba, ozlijeđeno ih je 111, a broj žrtava bio bi znatno veći da zaštitar Richard Jewell nije pronašao bombu prije detonacije i počeo tjerati gledatelje iz parka.

Prvi teroristički napad na koncertu koji pamtimo dogodio se u subotu, 27. srpnja 1996., tijekom Olimpijskih igara u Atlanti. Riječ je o prvom od četiri bombaška napada koje je počinio Eric Rudolph , pripadnik organizacije Božja vojska (Army of God). On je tvrdio da je riječ o napadu na američku vladu zbog 'zagovaranja ideala socijalizma i pobačaja na zahtjev', a u sklopu svoje terorističke kampanje napao je i kliniku za pobačaje.

Uznemirujuća snimka terorističkog napada na koncertu Eagles of Death Metal

Pariz 2015. – orlovi death metala kao žrtve Islamske države

Najkrvaviji teroristički napad na tlu zapadnih zemalja dogodio se 13. studenog 2015. na koncertu američkog benda Eagles of Death Metal u pariškom klubu Bataclan. Te je večeri ISIL izveo više koordiniranih napada u kojima je ukupno stradalo 130 osoba, od čega 90 samo na koncertu benda na kojemu je bilo 1500 ljudi.

Napad se dogodio nešto prije 22 sata dok su Eagles of Death Metal svirali pjesmu 'Kiss the Devil', kad su trojica tamno odjevena francuska državljanina alžirskog porijekla upala u klub s tri različite vrste jurišnih pušaka. Prilikom njihovog ubilačkog pohoda svjedoci su začuli povike 'Alah je velik', a bend je pobjegao s pozornice. U pucnjavi je ubijeno 90, a ranjene su stotine ljudi. Dio njih ISIL je držao u dvorani kao taoce do upada protuterorističke policije, a potom su aktivirali samoubilačke prsluke. Pet dana nakon napada, 18. studenoga, glavni izvršitelj napada, Abdelhamid Abaaoud, ubijen je u policijskoj raciji u pariškom predgrađu Saint-Denis s još dvojicom terorista.