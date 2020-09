Stižu dobre vijesti: ZagrebDox ipak će se održati i to na novoj lokaciji

Nakon što je u ožujku neposredno uoči otvaranja odgođen zbog pandemije koronavirusa, ovogodišnji ZagrebDox ipak će se održati, ali u smanjenom obujmu i na novoj lokaciji - u Kinu SC i Teatru &TD Studentskog centra u Zagrebu, od 4. do 11. listopada

U popratnom filmskom programu Best of the Rest bit će prikazano dvadesetak odabranih filmova iz ovogodišnjih službenih programa, između ostaloga i retrospektivni program posvećen nagrađivanoj britanskoj redateljici nominiranoj i za Oscara, Lucy Walker, koja će ujedno održati i online masterclass predavanje u sklopu programa ZagrebDox Pro.

Detaljnije informacije trebale bi uskoro biti objavljene na zagrebdox.net.