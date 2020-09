Objavljena selekcija ovogodišnjih Dana hrvatskog filma

Za konkurenciju ovogodišnjih Dana hrvatskog filma, koji će se održati od 16. do 19. rujna u zagrebačkom kinu Tuškanac, odabrano je 78 filmova u pet kategorija

Od dokumentaraca tu su "70", (Nebojša Slijepčević) "Baka", (Borna Zidarić), "Berge Istra", (Dražen Majić), "Breed" (Paula Skelin), "Catstream" (Sunčica Ana Veldić), "Gavran 101", (Biljana Čakić), "Imaš još nade za pobjedu" (Marko Bičanić), "Ivanova igra" (Tomislav Žaja), "Još uvijek ne znam" (Bela Bračko-Milešević), "Kaj to ja radim?" (Mario Papić), "Karantena", ( Goran Markoš), "Komad Mirana" (Neda Janovski, Marija Cvreković, Miran Cencič), "Mjesec u travnju", (Antonija Šitum), "O jednoj mladosti" (Ivan Ramljak), "Odjeci" (Matej Đuzel), "Ombra della luce" (Dragana Sapanjoš), "Ono drugo selo"( Jadran Boban), "Pouke o čovječnosti" (Branko Ištvančić), "Prazni sati" (Mate Ugrin),"Sonnyboy iz Stubičke Slatine" (Aleksej Pavlovsky), "Teški dani" (Jakov Torić), "Za let si dušo sigurna" (Ante Mitrović).

Animirana kategorija obuhvaća filmove " Arka" (Natko Stipaničev), "Cockpera", (Kata Gugić), "Crni vuk, bijeli vuk" (Ivana Guljašević Kuman), "I’m Not Feeling Very Well" (Sunčana Brkulj),"Iris" (Lucija Bužančić, "Izvan sebe" (Stella Hartman), "Jež Bodljikavko" (Tihoni Brčić), "Kula" (Sunčana Brkulj), "Odrasti u malo drvo" (Noemi Ribić), "Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali" (Matija Pisačić, Tvrtko Rašpolić), "The Room" (Hrvoje Wächter).

Eksperimentalnu scenu ove godine predstavljaju " Adeptus" (Klara Dujmović), "ALEPH ZETA ( XVII ): The Star" (Ana Buljan), "Anka i Bogi" (Nina Matusina), "Autobahn", (Bela Bračko-Milešević), "Colonello Futurista" (Vladislav Knežević), "Corpus", (Petra Pavetić Kranjčec), "Home", (Lea Vidakovic),"Hotdog", (Dora Brkarić, "Kada se probudim", (Goran Nježić), "Kući", (Jelena Ratko), "Mikrokazeta – najmanja kazeta koju sam ikad vidio" (Igor Bezinović i Ivana Pipal), "One left", (Ramona Boban Vlahović,"Potraga Za", (Petra Patafta, "Prijelaz", (Vedran Šuvar), "Solgatistan" (Franko Dujmić), "Toranj", (Silvestar Kolbas,"Uloga" (Darko Bakliža).

Za kategoriju namjenskog filma odabrani su "The Lesser Men – California Dreaming Revisited" (Ivan Ramljak), "Blank EDU_planovi", (Marko Bičanić, Karlo Vorih), "Blank EDU_scenografija" (Marko Bičanić, Karlo Vorih), "Buč Kesidi – Subota" (Hani Domazet), "Donkey Hot – Chuzuki", (Lovro Buva), "Lermi – Mrzim (prod. Negative)", (Dominik Čović), "Ostani doma, ne budi glup", (Ida Antunović).

Tu su još animirani filmovi o korupciji, "Obitelj Grabo – Skupa lekcija", "Obitelj Grabo – Zidovi nemaju oči" i "Obitelj Grabo – Začarani krug" (Tvrtko Karačić, Nikola Galić) te spotovi Vojka V "Umoran" i "Moja Lipa" (Rino Barbir).

Filmovi u konkurenciji 29. DHF-a natječu se za Grand Prix Dana hrvatskog filma, nagrade Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara, Nagradu Jelena Rajković Hrvatskog društva filmskih redatelja, nagradu Vladimir Vuković koju dodjeljuje Hrvatsko društvo filmskih kritičara i Nagradu publike.