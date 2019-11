'Srpski Steven Spielberg' završava 'Daru iz Jasenovca': Nema hrabrih hrvatskih glumaca, došlo je do poplave ljubavi prema NDH

Film „Dara iz Jasenovca“, čije snimanje financiraju Vlada Srbije i Filmski centar Srbije (FCS), trebao bi biti završen do kraja godine, a premijera je planirana za svibanj 2020. godine, na 75. obljetnicu oslobađanja logora u Jasenovcu, priopćila je u subotu ekipa filma.

"Kvaliteta filma leži u njegovoj suptilnosti i dubokoj ljudskosti. Važno je pokazati da se to desilo ljudima, kao i da su ljudima te monstruozne zločine učinili upravo ljudi, a ne neka čudovišta i druga bića. Smatram vrlo smjelom odlukom da sve to bude prikazano kroz nježnost i nedužnost jedne djevojčice", rekao je Berenbaum.

Berenbaum je uvjeren da će se mnogi poistovjetiti sa "strašnom sudbinom djevojčice, njezinom hrabrošću i snagom“, sa djevojčicom „koja pokazuje život, moć i snagu da bi se to izdržalo“.

Američki filmski producent srpskog podrijetla Dan Tana (Dobrivoje Tanasijević) je - ocijenivši „šokantnim“ da „75 godina nitko nije podržao snimanje filma o Jasenovcu - obećao pomoć u distribuciji filma u Sjedinjenim Državama, istaknuvši nadu da će to biti jedno vrijedno filmsko djelo.

Ustvrdivši kako je u Hrvatskoj Jasenovac „tabu tema“, te da bi „sigurno imali problema“ kad bi glumili, Antonijević je ocijenio kako je u Hrvatskoj „iz nekog čudnog razloga došlo do poplave ljubavi prema NDH“.

Na pitanje da li u filmu ima glumaca iz Hrvatske, Antonijević je odgovorio kako to – premda ima puno prijatelja u Hrvatskoj - nije moguće i da „nažalost nema hrabrih hrvatskih glumca“ koji bi igrali u njegovom filmu.

Predsjednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije Jelena Trivan istaknula je da će „Dara iz Jasenovca“ biti prvi igrani film o Jasenovcu, te da neće imati privatnih sponzora, jer je bitno da država stane i za projekta i da se o filmu priča, a cilj je da „doživi holivudsku premijeru“.

Trivan je najavila da će država pomoći kako bi projekt mogao biti „završen na dostojanstven način“.

Naglašavajući kako je riječ o prvom filmu koji će, poslije 75 godina biti snimljen o zločinima u tom ustaškom logoru, na tiskovnoj je konferenciji istaknuto da je to u cijelosti državni projekt, a Vlada i Filmski centar Srbije (FCS) do sada su izdvojili 2,3 milijuna eura, dok su procjene da bi mogao koštati od 2,9 do 3,3 milijuna eura.