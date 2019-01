Sportski geniji, snažne žene i nobelovci u programu biografskog doxa

U programu Biografski dox na ovogodišnjem ZagrebDoxu gledat ćemo filmove o sportskim genijima Johnu McEnroeu i Alexu Honnoldu, snažnim ženama Marie Colvin i Kate Nash i indijskom nobelovcu Kailashu Satyarthiju. To je, naravno, tek dio bogatog izbora fimova koji će biti prikazani na skorašnjem festivalu dokumentarnog filma u Zagrebu

Filmovi uvršteni u službeni program Biografski dox gledateljima daju zanimljiv uvid u živote iznimnih pojedinaca čija postignuća, hrabrost ili aktivizam inspiriraju ljude diljem svijeta. Ove godine pobliže upoznajemo dva sportska genija. Legendu tenisa Johna McEnroea izbliza prati jedan posve drugačiji sportski dokumentarac, a penjač Alex Honnold protagonist je filma o jednom od najopasnijih podviga u povijesti sportskog penjanja. Dva filma u fokusu imaju hrabre žene. Ratna izvjestiteljica Marie Colvin predstavljena je u dokumentarcu koji prati njezinu posljednju izvjestiteljsku misiju, a jedan od naslova otkrit će što se dogodilo s nekadašnjom pop-senzacijom Kate Nash. Program donosi i film o indijskom nobelovcu i neumornom aktivistu za prava djece Kailashu Satyarthiju, priopćeno je iz ZagrebDoxa.

U carstvu savršenstva (In the Realm of Perfection) francuskog autora Juliena Farauta živopisni je pogled izbliza na tenisku legendu Johna McEnroea na vrhuncu njegove karijere u osamdesetima. To je istodobno i zanimljiva studija sporta, ljudskog tijela i pokreta. Kadrovi izbliza, snimljeni iz različitih perspektiva, usporene snimke i 16-mm zapisi preuzeti iz Nacionalnog sportskog arhiva, ali i zanimljiv postupak vizualne analize finalnog meča na French Openu 1984. godine između Johna McEnroea i Ivana Lendla, grade jedinstven dokumentarni portret tog svadljivog genija.