Slovenci susjedima zovu policiju jer im djeca sviraju klavir: Kazne uopće nisu male

U otvorenom pismu Savez prijatelja mladeži upozorava da se u posljednje vrijeme u javnosti pojavilo nekoliko slučajeva djece čiji su roditelji dobili upozorenja ili novčane kazne od policije zbog sviranja glazbenih instrumenata kod kuće.

'Nažalost, tih slučajeva nije malo', upozorava udruga. Početkom rujna pozornost javnosti privukao je slučaj kada je policija, nakon prijave susjeda, kaznila obitelj iz Maribora novčanom kaznom jer je njihova 9-godišnja kći svirala klavir, a obitelj iz mjesta Lucija također je dobila policijsko upozorenje zbog sviranja 8-godišnjaka. Kako su dodali, udruzi se nedavno obratila i obitelj s troje djece - svi su stipendisti fonda Glazbenik sam - koja je također dobila kaznu zbog sviranja instrumenata, javlja RTVSlo.

'Kao organizacija koja teži kvaliteti života djece i adolescenata te promicanju njihove kreativnosti, ovo nas jako zabrinjava. Bavljenje glazbom ili učenje sviranja glazbenog instrumenta ne bi smjelo biti razlog za prijavu ili kažnjavanje, već prostor u kojem društvo omogućuje djeci da razvijaju svoje talente i izražavaju svoj potencijal', kažu iz ZPM-a.

Pozivi na promjene zakona

Slovenski Zakon o zaštiti javnog reda i mira u članku 10. propisuje da će se 'svatko tko korištenjem... akustičnog uređaja ili glazbenog instrumenta remeti mir ili odmor ljudi, a to nije posljedica dopuštene aktivnosti, kazniti novčanom kaznom od 150 do 300 eura'. Međutim, ZPM naglašava da i Ustav i Konvencija UN-a o pravima djeteta nalažu Sloveniji da promiče razvoj djetetove osobnosti i talenata, kao i mentalnih i fizičkih sposobnosti do njihovog punog potencijala, te jamči djetetu pravo na kulturno i umjetničko sudjelovanje.

'Svjesni smo da susjedi imaju pravo na mir i odmor u svojim domovima. Ipak, djeca također imaju pravo na kreativno izražavanje, kulturno i umjetničko sudjelovanje, obrazovanje, slobodan izbor interesa te pravo na podršku roditelja i države', naglašava ZPM te poziva donositelje odluka da reguliraju područje na način da će djeca dobiti posebnu zaštitu i skrb.

Predlažu da se u definiciju 'narušavanja mira' u Zakonu o zaštiti javnog reda i mira uvrsti jasna iznimka koja, uzimajući u obzir odgovarajuće doba dana, maksimalnu razinu decibela i vremensko ograničenje sviranja, dopušta sviranje glazbenih instrumenata u stanovima. Osim toga, ZPM poziva i na jasniju definiciju kriterija i standarda. Uvjereni su da definiciju 'razumne glasnoće' treba potkrijepiti određivanjem decibela, da doba dana kada se sviraju glazbeni instrumenti u stanu treba precizno definirati te da prije izricanja kazne treba biti dostupno posredovanje između susjeda.