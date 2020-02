Šibenik odaje počast Arsenu

Preuređenom prostoru bivšeg kina Odeon ime šibenskog velikana Arsena Dedića

„Sjećam se davnih dana, sedamdeseta je to bila, moja prva zima kad sam s Arsenom otišla dole, kod babe i dide u posjet; ulice puste, zimske, diskretno osvjetljene, šetali smo obalom kad je Arsen rekao – Danas igra jedan jako dobar francuski film. Ne sjećam se više koji je bio, ali znam da je glumila Brigitte Bardot i Alain Delon. Otišli smo naravno, u kino Odeon, a tamo – svi sjede u kaputima, toliko je hladno bilo (smijeh)… Nikad nisam mogla ni zamisliti kuda će nas to sve odvesti, ni mene ni Arsena, a evo, ni taj prostor koji se prekrasno obnovio i koji će sad koristiti mladim ljudima, u kojem će se prezentirati svi aspekti kulture i svi oni koji osjećaju kulturu i imaju što za reći. Divno je što će to biti jedan od rijetkih prostora u gradu u kojem će biti zastupljene sve umjetnosti i koji će nam biti neophodan. Ja uvijek govorim mi i govorim naše jer ja Šibenik nosim kao da je moj; svu svoju ljubav utkala sam u tu malu kućicu u Varoši u kojoj sam uvijek ostala šibenska nevista i koju ostavljam našoj djeci, da je čuvaju barem upola koliko sam je čuvala ja. Strašno sam sretna i nema boljeg načina da mu se odužimo.“

A sretan je i Matija Dedić što će taj, kako kaže, kulturološki gledano vrlo važan objekt, toliko neophodan za razvoj grada, dobiti ime po Arsenu: „Zahvalio bi Gradu Šibeniku i Tvrđavi kulture. Ovim potezom možemo ustvrditi da je moj pokojni otac dobio trajnu počast od rodnog grada kojeg je izuzetno volio i kojem je puno toga dao.“

O iskazu poštovanja šibenskom velikanu nedvojbeno je afirmativan počasni predsjednik Šibenske narodne glazbe Darko Gulin, Arsenov dugogodišnji znanac i obožavatelj, autor zbirke Arsenizmi: „Čini mi se da me stari cinik Arsen, koji je to, naravno, uporno negirao cijeli život, gleda od gore i govori – A Gulin moj, nazvat će dvoranu po meni – nije loše.'', zaključio je.

Naposlijetku, bez sumnje da je točna i ona Arsenova koja kaže da je umjetniku njegovo djelo - njegov zagrobni život, ostaje nam raditi na tome da ovo imenovanje bude još jedan doprinos životu nakon smrti i nadati se da će Arsenova kuća umjetnosti za neke nove generacije postati mjesto učenja, inspiracije i uspomena, baš kao što je Arsenu bilo šibensko - Kino Sloboda.