Riječko Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca otvara se u srijedu, 20. svibnja, premijerom monokomedije o životu u izolaciji 'Il bonsai ha i rami corti'/ 'Bonsai ima kratke grančice', najavili su iz riječkog teatra

Navode da HNK u sklopu popuštanja protuepidemijskih mjera na razini Hrvatske otvara svoja vrata, nakon što su dva mjeseca pripremali program 'Zajc uz vas - online' kako bi, dok je zgrada kazališta bila zatvorena za publiku, gledatelji mogli uživati u kazališnom programu,

Gledalište je sada pripremljeno za posjetitelje u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sigurno izvođenje kulturnih događaja.

U parteru je postavljeno, umjesto 294 dosadašnja, 67 odvojenih sjedala, pojedinačnih ili u paru, a smanjen je i kapacitet loža.

Na ulazu u kazalište, nakon obavezne dezinfekcije, sve će posjetiteljice i posjetitelji, ako to žele, dobiti na poklon posebno dizajniranu zaštitnu masku. Maske su dizajnirali Manuela Paladin Šabanović i Dobriša Radovanović, a izradile kazališne krojačice.

Za novi početak programa 'Zajc uz vas' osmišljen je dvotjedni program naslovljen 'Velika revija malih formata', a revija počinje novom premijerom Talijanske drame, monokomedijom o životu u izolaciji, 'Il bonsai ha i rami corti'/'Bonsai ima kratke grančice' Serene Ferraiuolo i Giuseppea Nicodema.

Autori ideje i teksta su Serena Ferraiuolo i Giuseppe Nicodemo, predstavu režira Giuseppe Nicodemo, a na sceni nastupa Serena Ferraiuolo. Predstava će biti na talijanskom jeziku uz titlani prijevod na hrvatski.

Riječko kazalište tu premijeru posvećuje prijateljicama i prijateljima u Italiji.

Do kraja svibnja gledatelji će moći vidjeti i nove izvedbe još triju popularnih monodrama, koje nose glumice dramskog ansambla. To su 'Kurva' s Oliverom Baljak, 'Down, by law' u izvedbi Jelene Lopatić, i 'Lolipop' glumice i suautorice Aleksandre Stojaković Olenjuk.

Za kraj dramskog programa 'Velike revije malih formata' pripremljen je 'Corona Cabaret', uz glumačko-glazbeni dvojac 'Žlice & gitara' Nikole Nedića i Maria Joveva te posebnog gosta Deana Krivačića u naslovnoj ulozi - Corone.

Glazbeni dio programa donosi više komornih koncerata članova Riječkog simfonijskog orkestra i zabavne programe koje za gledatelje pripremaju solistice i solisti riječke Opere: 'Operetni evergreeni' i 'Naše pjesme vaši snovi'.

Kristini Kolar, Ivani Srbljan, Olgi Kaminskoj, Vanji Zelčić i Anamariji Knego pridružit će se tri tenora - Aljaž Farasin, Domagoj Dorotić, Marko Fortunato, kao i basovi i baritoni Robert Kolar, Slavko Sekulić, Luka Ortar, Dario Bercich te Ivan Šimatović.

S njima će zapjevati i zvijezde mjuzikala 'Sunset Boulevard' i 'Evita' Elena Brumini i Leonora Surian.