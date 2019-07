Redatelji lansirali novi napad na javnu televiziju: Meni se to gleda, HRT ne da!

Društvo hrvatskih filmskih redatelja upozorilo je u petak kako Hrvatska radiotelevizija (HRT) zanemaruje svoje zakonske obveze u vezi hrvatskih filmova, a na svom zadnjem javnom pozivu odbila je njih čak 34, koji su dosad prikazani na 353 festivala i ovjenčani s čak 86 nagrada

Kako bi se skrenula pozornost na to da 'HRT zanemaruje svoje zakonske obveze bez ikakvih sankcija, ne poštuje kvote prikazivanja europskih i hrvatskih audiovizualnih djela, ne poštuje autorska prava filmskih autora i općenito nastavlja s destruktivnim odnosom prema hrvatskoj kinematografiji', na društvenim mrežama se u petak pokreće kampanja 'Meni se to gleda, HRT ne da!'.

Inicijativa je potaknuta nakon odluke HRT-a da na javnom pozivu za dokumentarne filmove i serije/serijale - otkup prava emitiranja (licenca od 15. ožujka do 15. travnja 2019.), odbije filmove različitih autora i poetika, producenata i sufinancijera, među kojima je i Ministarstvo branitelja i to, ističu redatelji u priopćenju, 'uz problematiziranje njihova trajanja te krajnje uvredljive objede na račun autora i producenata, poput one da 'produbljuje jugočetničku naraciju' iz recenzije za film nagrađen na Festivalu hrvatskog katoličkog filma Trsat'.