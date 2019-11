Radikalna poljska umjetnica u Zagrebu predstavlja dokumentarac o 'jeruzalemskom sindromu'

Jedna od najradikalnijih suvremenih poljskih umjetnica Katarzyna Kozyra 5. prosinca gostuje u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti gdje će nakon projekcije svoga novog dokumentarca 'Jeruzalemski sindrom' razgovarati s publikom

Katarzyna Kozyra jedno je od najinteresantnijih imena novije poljske umjetnosti, a u filmu 'Looking for Jesus' prikazuje svoje putovanje Jeruzalemom radi istraživanja tzv. 'jeruzalemskog sindroma', privremenog psihijatrijskog stanja u kojem hodočasnici vjeruju da su proroci ili neke druge biblijske figure.

Kozyra redovito istražuje područje kulturnih tabua povezanih s čovjekovom tjelesnošću, kao i stereotipe i oblike ponašanja koji su ugrađeni u naš društveni život. U svakom od svojih djela ona krši te tabue, riskirajući negodovanje javnosti.

Njezin širok i raznovrstan opus uključuje djela poput spomenute 'Piramide životinja', potom video instalacije 'Ritual proljeća', koja se smatra jednim od najvažnijih umjetničkih djela 20. stoljeća, te projekt 'In Art Dreams Come True' (2003. - 2008.). Od 2012. radi na projektu 'Looking for Jesus'.

Izlagala je na brojnim međunarodnim izložbama kao što je Venecijanski bijenale, a imala je i brojne samostalne izložbe diljem svijeta.