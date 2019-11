Nagrađivani srpski redatelj Srđan Keča u Zagrebu: Studentima nikad ne pokazujem svoje filmove

U Dokukinu KIC, u sklopu programa ‘Upoznaj autora’, u srijedu je gostovao nagrađivani srpski redatelj Srđan Keča, autor hvaljenih filmskih eseja ‘Posle rata’ (2006.), ‘Pismo ocu’ (2011.) i ‘Mirage’ (2011.)

Prikazan je i dokumentarni film ‘Prava društvena mreža’ (The Real Social Network) koji je Srđan Keča snimio u suautorstvu sa svojim kolegicama iz ugledne londonske filmske škole National Film and Television School (NFTS), Ludovicom Fales i Isis Thompson. Film se bavi velikim studentskim prosvjedima u Velikoj Britaniji 2010. i 2011., kad je vlada odlučila drastično podići cijenu školarina, s minimalnih 3000 na 9000 funti (oko 80.000 kuna), čime bi obrazovanje u Britaniji postalo najskuplje na svijetu.

‘To je jedna velika zabluda mladosti, ali nije mi žao’, kazao je Keča. ‘U mojoj generaciji studenata na NFTS-u bilo nas je osam i jako smo se voljeli, ali bili smo jako različiti, 'neuklopivi', a htjeli smo raditi zajedno. Nazvali smo svoj kolektiv Kitchen Sink baš zbog te različitosti. Htjeli smo isprva snimiti samo neki agitprop film za studente, ali onda smo nas troje nastavili snimati i deset mjeseci kasnije imali smo dugi film. Malo je grub, vidi se da je rađen bez budžeta, sniman je razvaljenom DV kamerom, nismo imali novca ni za kazete, nego smo ih stalno presnimavali. Tada nam se činilo da je to najvažnija star na svijetu', govori Keča, kojega se najviše dojmilo to kako su se studenti transformirali tijekom prosvjeda, od pomalo naivnih do posve radikaliziranih, nakon što su shvatili kako sistem funkcionira i usmjeri se protiv njih ako ga se samo dotakne.