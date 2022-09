Premijera predstave 'Pseće srce' M. Bulgakova u Satiričkom kazalištu Kerempuh

Satiričko kazalište Kerempuh svoju novu sezonu otvara premijerom predstave 'Pseće srce' M. Bulgakova u režiji Aleksandra Švabića i dramaturgiji Vedrane Klepice i Ivana Penovića, koja će se održati u petak, 23. rujna u 20 sati

Roman Pseće srce nastao je kao bolni krik protiv besmisla, kao kritika sovjetskog komunizma, ali uz sve te konotacije i reference, on je prije svega slojevit, dubok, mudar i satiričan prikaz dehumanizacije ljudskog bića. Napisan 1925. godine, uzrujao je tadašnju vlast do te mjere da je bio predmet cenzure dugi niz godina pa je objavljen tek nakon Bulgakovljeve smrti, i to 1969. u Parizu, a 1987. u Sovjetskom Savezu.