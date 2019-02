Predstavljen program međunarodne konferencije 'Brendiranje kulture'

Trodnevnu međunarodnu konferenciju Brendiranje kulture, koja će se održati u Rijeci od 28. veljače do 2. ožujka 2019. godine, organizira Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci u okviru programa 'Učionica, pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar - Kitarović, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma i Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj

Konferencija će u Rijeci ugostiti brojne renomirane stručnjake poput Erika Kesselsa, Kaia Amberlea i Miguela Rivasa koji će govoriti o trendovima i izazovima u brendiranju kulture.

Program konferencije u RiHubu su danas predstavili Gradonačelnik Rijeke - Vojko Obersnel, Rektorica Sveučilišta u Rijeci - prof.dr. Snježana Prijić Samaržija, direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva - Irena Kregar Šegota, voditeljica programa Učionice - Tanja Kalčić i koordinator u provedbi učioničkih programa - Nenad Antolović.

'Zahvaljujući projektu prijestolnice, Rijeka se predstavlja izvan granica Hrvatske pa i izvan našeg kontinenta, a u Rijeku istovremeno i dolaze mnoga stručna i zvučna imena iz područja kulture, u ovom konkretnom slučaju, vrsni znalci iz područja brendiranja kulture, događaja i gradova.' rekao je Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović otvorit će konferenciju pozdravnim govorom, a u Rijeci će se sastati s prisutnim predstavnicima jedinica lokalne samouprave te predstavnicima programskih pravaca projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture - 27 susjedstva i Lungomare. Predsjednica je prošle godine osnovala radnu skupinu za brendiranje Hrvatske, a na sastanku će između ostalog govoriti o planiranom projektu nacionalnog brendiranja.

Konferencija će se održati na sljedećim lokacijama:

Prvi dan konferencije, 28. veljače – Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (kampus na Trsatu), Radmile Matejčić 3

Drugi dan Konferencije, 01. ožujka – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (kampus na Trsatu), Sveučilišna avenija 4

Treći dan konferencije, 02. ožujka – Art-Kino Croatia, Krešimirova 2

Cilj programa konferencije je kroz više od petnaest predavanja, četiri radionice i četiri panel rasprave polaznicima predstaviti pozitivne domaće i međunarodne primjere na temu brendiranja kulture i kulturnog turizma kako bi djelatnicima u kulturi i onima koji će to tek postati otvorili prostor za promišljanje o prepoznatljivosti njihovog kulturnog proizvoda. Na taj način stvara se prilika za osnaživanje suradnje kulturnog sektora sa stručnjacima iz područja marketinga, dizajna, vizualnih umjetnosti, kreativnih industrija, ali i turističkih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Poznati marketinški stručnjak Erik Kessels (Nizozemska), kreativni direktor agencije KesselsKramer koja je radila na brendiranju brojnih muzeja, kulturnih događanja, gradova i pokrajina, po prvi puta gostuje u Hrvatskoj, a na konferenciji Brendiranje kulture održat će predavanje koje nosi naziv njegove knjige 'Failed it, so what?!', Miguel Rivas (Španjolska), stručnjak iz TASO grupacije koji je sudjelovao u brendiranju više od 20 gradova diljem svijeta, održat će predavanje i radionicu o brendiranju gradova kroz kulturu, a Ivan Petrović (Srbija) iz Exit fundacije govorit će o brendiranju Novog Sada kroz kulturu. Na konferenciji će gostovati i Kai Amberla (Finska), direktor organizacije Finland Festivals, koji će održati predavanje o uspješnim i neuspješnim primjerima brendiranja kulture te uzletu kulturnog turizma u Finskoj. Iz Nizozemske nam dolazi živopisni bračni par svjetskih putnika Bart i Sanne Van Pool (Nizozemska) koji stoje iza uspješnog turističkog projekta Spotted by Locals, a u Rijeci će održati predavanje Storytelling kao ključ uspješnog brendiranja. Jake nacionalne govornike i paneliste čine dizajnerski dvojac Šesnić&Turković, Boris Ljubičić, tvorac vizualnih identiteta brojnih brendova uključujući hrvatske kockice, Ana Šilović, Daniela Angelina Jelinčić i mnogi drugi.

Zanimljivost konferencije su i sveukupno četiri radionice koje će polaznici moći pohađati, a kojima će moći dodatno usavršiti znanja i vještine. Radionicu o brendiranju gradova održat će Miguel Rivas dok će kroz radionicu pod imenom Brendaonica polaznici naučiti kako pozicionirati svoj kulturni proizvod ili iskustvo autentičnom pričom kroz originalni sadržaj. Drugog dana konferencije, polaznici će moći izabrati između radionice In Brand we trust te radionice pod nazivom Quick and dirty Design Thinking workshop.

Popratni program konferencije je prateća izložba plakata s logotipima prepoznatljivih hrvatskih kulturnih proizvoda (muzeja, festivala, događanja i institucija), koja će u prostoru riječkog RiHuba (Ul. Ivana Grohovca 1/a) otvoriti 28. Veljače 2018. u 18 sati.

Detaljan opis programa nalazi se na https://rijeka2020.eu/projekti/brendiranje-kulture/program/, a popis predavača na https://rijeka2020.eu/projekti/brendiranje-kulture/predavaci-i-panelisti/.

Puna cijena kotizacije nakon rasprodanih early bird ulaznica iznosi 750,00 HRK + PDV. Za kupnju ulaznice potrebno se prethodno prijaviti preko obrasca na internetskoj stranici do 25. veljače 2019.

https://rijeka2020.eu/projekti/brendiranje-kulture/