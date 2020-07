Potpisan Program suradnje između ministarstava kulture Hrvatske i Poljske

Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministra kulture i nacionalne baštine Republike Poljske za godine 2020.-2023. potpisan je u srijedu, u Međunarodnom kulturnom centru u Krakowu, priopćeno je iz hrvatskog Ministarstva kulture

Zbog mjera sigurnosti vezanih uz pandemiju COVID-19, otvorenje je upriličeno navedenoga datuma, premda je riječ o aktivnosti u okviru kulturno-umjetničkog programa tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, navode iz Ministarstva kulture RH.

U Međunarodnom kulturnom centru u Krakowu Bučanova izložba će biti otvorena do 16. kolovoza, a nakon toga putuje u Gdanjsk, gdje će od 4. rujna do 30. listopada biti izložena u kazalištu Gdański Teatr Szekspirowski kao dio festivala Hrvatski tjedan koji će se upriličiti od 8. do 14. listopada.

Izložba plakata Borisa Bućana, jednog od najistaknutijih hrvatskih grafičkih oblikovatelja nakon uspješnog predstavljanja u Galeriji Miejska Arsenał u Poznanju gostuje i u Krakowu, gdje će se poljskoj javnosti predstaviti plakati koji prekoračuju granicu oglasnog medija te inventivnim likovnim, kolorističkim i kompozicijskim rješenjima stvaraju autentičan autorov potpis koji je odavno postao prepoznatljiv i priznat i izvan granica Hrvatske.