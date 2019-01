Pavličić predstavio novi roman i drugo kolo sabranih djela, evo koji su naslovi ušli u izbor

Književnik Pavao Pavličić predstavio je u četvrtak u Zagrebu svoju jubilarnu stotu knjigu, roman 'Bakrene sove', a tom prigodom, nakladnik Mozaik knjiga predstavio je i drugo kolo Pavličićevih sabranih djela koje sadrži pet antologijskih naslova toga pisca u izboru književnice i urednice Julijane Matanović

'To je ono gdje više ne razlikujemo granicu između dobra i zla, ljubavi i mržnje. A da je ponovo smješten u autorov rodni grad, u kojem se tih godina to nije razlikovalo, ne treba puno poznavati povijest da bi se to moglo zaključiti', dodala je.

Drugi je roman 'Škola pisanja' iz 1994. 'Taj roman je nekakva implicitna polemika s postmodernom. Mladi ljudi u autorovu rodnom gradu pronalaze stroj koji može pisati priče. On može pisati bolje priče nego što su to klasična djela hrvatske književnosti a problem nastaje u onom trenutku kad oni u njega ubace biografiju vlastita života i stroj pokaže život kakav junak nije u stvari htio i kakav nije očekivao', pojasnila je urednica.

Sljedeći je roman 'Diksilend' iz 1995., prvi koji je Matanović potpisala kao urednica tadašnje biblioteke Hit. 'Riječ je o dixie sastavu u Vukovaru, koji se prvi put u toj knjizi spominje imenom. Oni prvi puta uspiju uštimati svoje instrumente na dan kada pogine njihov učitelj glazbe u napadu na Vukovar 1991.', pojasnila je Matanović.

Četvrta knjiga drugoga kola sadrži memoarske zapise 'Šapudl' (1995.) i 'Kruh i mast' (1996.), dok je peta i posljednja knjiga 'dosta bliska knjizi iz 1993., 'Devet spomenika'' iz 2006.

Svakome je izdanju pridodano nešto novo. 'Nevidljivo pismo' je tako prošireno Pavličićevim pismom 'Madoni Markantunovoj', gdje se on pita je li sve ono što on piše u stvari povijesni roman, a 'Diksilendu' su primjerice dodana pisma i tekstovi Pavličićeve majke Marije, 'pisana za vrijeme njezina boravka u Vukovarom pod opsadom, gdje ona zapisuje kako su oni to proživljavali i kako smo mi izašli iz Vukovara'. 'Mislim da će to biti jedno vrlo zanimljivo svjedočanstvo iz prve ruke, koje s druge strane otkriva od koga je Pavličić naslijedio svoj talent za pripovijedanje', zaključila je Matanović.

Fantastični triler o pokušaju da se izračuna budućnost

Predstavljen je i autorov jubilarni stoti naslov, roman 'Bakrene sove', fantastični triler o pokušaju da se matematički izračunaju budući događaji.

U zgradi Državnog arhiva konzervatori otkrivaju tajnu sobu, a u njoj crteže na kojima je netko – još na međi 19. i 20. stoljeća – prikazao vedute današnjega Zagreba, sa svim zgradama koje su nastale u najnovije vrijeme. Pokazat će se i da su se izračuni – koje junaci priče također pronalaze – najprije ticali umjetnosti, potom povijesti i politike, a na kraju i samih fizikalnih fenomena.

O knjizi je govorio njezin recenzent Zlatko Kramarić, koji je kazao kako je Pavao Pavličić 'hrvatski Balzac', pisac koji je svojim proznim opusom zaslužan za čitav niz 'žanrovskih fajlova' u hrvatskoj književnosti, 'koje je upravo on popunio'. 'Danas kad govorite o hrvatskom krimiću, morate pomisliti na Pavla Pavličića; kad govorite o fantastičnom romanu, prva vam je asocijacija Pavao Pavličić', rekao je Kramarić.