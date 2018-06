Ovo su najuzbudljivija ljetna događanja diljem Hrvatske koja nikako ne smijete propustiti

U idućih nekoliko mjeseci od sjevera do juga zemlje nudi se ogroman broj zbivanja, a mi smo izdvojili više od 40 njih na koje vrijedi obratiti pažnju, od filmskih festivala, preko kazališnih manifestacija i izložbi sve do glazbenih festivala i koncerata

Film Fantastic Zagreb Film Festival (do 8. srpnja). Najveći festival fantastike i žanrovskog filma u regiji u svome se osmom izdanju održava na Ljetnoj pozornici Tuškanac te u dvorani Müller kina Europa, a ljubiteljima znanstvene fantastike, trilera, psihološke drame, filma strave i dr. donosi najnovije naslove kao i kultne žanrovske klasike proslavljenih autora. Neki od njih su, primjerice 'Ederlezi rising' iz 2018., dugometražni igrani prvijenac Lazara Bodrože i jedan od rijetkih SF filmova snimljenih u Srbiji te 'Istjerivač đavola: Redateljeva verzija', koji se i nakon 46 godina smatra najstrašnijim filmom svih vremena. Detaljan program projekcija provjerite ovdje.

Tabor Film Festival (5. do 8. srpnja). Međunarodni natjecateljski festival kratkometražnog filma u blizini Desinića ove godine donosi preko 200 animiranih, dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih naslova, među kojima 'U plavetnilo' Antonete Alamat Kusijanović, 'Otac' Tomislava Šobana, 'Kako se kalio čelik' Igora Grubića i 'Bicikliste' Veljka Popovića. Tu je i bogat popratni glazbeni program s nastupima Nipplepeople, Seven That Spells, Krankšvester, Kawasaki 3P-a i drugih, a Boris Jokić održat će predavanje 'Kad porastem bit ću policajac, youtuber, astrofizičarka, Kolinda, vjernik... Budućnost Hrvatske kako je vide djeca i mladi', na kojemu će predstaviti rezultate istraživanja koja je Institut za društvena istraživanja u Zagrebu proveo u 2017. i 2018.

Pula Film Festival (14. do 22. srpnja). Jedan od najstarijih kontinuiranih filmskih festivala u Europi, pulski festival ove godine odvija se na dvadesetak gradskih lokacija, a u glavnoj međunarodnoj konkurenciji dugometražnih igranih filmova donosi i dobitnika nagrade za najbolji scenarij u Cannesu 'Sretni Lazzaro'. Uvedena su i dva nova programa - strane dramske serije i dokumentarci iz povijesti filma, a prikazat će se i retrospektiva izraelske kinematografije. U popratnom programu ističu se izložbe o glumačkoj divi Mileni Dravić, čija se retrospektiva fotografija otvara već 12. srpnja u SKUC-u te Dalibora Martinisa 17. srpnja u HUIU galeriji.

Motovun Film Festival (24. do 28. srpnja). Motovunski festival posvećen filmovima u malim i nezavisnim produkcijama ove godine u goste dovodi Rubena Östlunda, jednog od najintrigantnijih europskih filmaša današnjice, švedskog redatelja i autora hit-filma 'Kvadrat' koji mu je osigurao i nominaciju za Oscara. U sklopu popularnog programa 'Zemlja partner' u ovom će izdanju MFF predstaviti i filmove i umjetničku scenu jednog grada, ujedno i najživljeg središta Europe i svijeta - Berlina. Zagrijavanje za glavni program, inače, već je krenulo skrivenim projekcijama u Zagrebu od kojih će se zadnja održati 9. srpnja.

Festival dokumentarnog rock filma DORF (4. do 6. kolovoza + 24 do 26. kolovoza). Najstariji domaći festival dokumentarnih glazbenih filmova jednim će se dijelom održati početkom kolovoza u Primoštenu, u sklopu SuperUha, a drugim dijelom krajem kolovoza u lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci. Među regionalnim premijerama su dokumentarci o prvom albumu kultnog slovenskog avangardnog rock sastava Laibach te o pioniru elektronske glazbe Mihi Kralju. Zagrijavanje za DORF počinje u Zagrebu 8. srpnja, u zagrebačkom Vintage Industrial Baru gdje će se premijerno prikazati film o jednoj od najvažnijih osoba u povijesti rock glazbe – menadžeru i promoteru Dannyu Fieldsu 'Danny Says', a detalje o programu pratite na službenoj stranici.

Liburnia Film Festival (20. - 24. kolovoza). Najstariji festival dokumentarnog filma u Hrvatskoj i jedini koji prikazuje isključivo najnovije hrvatske dokumentarce održava se na Ljetnoj pozornici u Opatiji, a publika će u pet dana moći vidjeti dvadesetak naslova u glavnoj konkurenciji te filmove u produkciji Restarta, izvan konkurencije, za koje je tradicionalno rezervirana posljednja večer. U popodnevnim satima tu su filmovi u off programu, a sve detalje organizatori će objaviti početkom srpnja. Vukovar Film Festival (23. do 26. kolovoza). Osmišljen za promociju i širenje kreativnog uzleta filmaša iz regije, VFF donosi filmove iz podunavskih i susjednih zemalja - Slovenije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Srbije i Ukrajine. U tijeku su prijave za 12. izdanje na kojemu će se prikazati dugometražni igrani, kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi. Kazalište Ljetne noći Teatra Exit (do 4. kolovoza). Osim hitova s redovnog Exitovog repertoara, ('Njuške', 'Dvoje', 'Ja, tata!', 'Kako misliš mene nema', 'Pluća' itd.), publika će tijekom Ljetnih noći na pozornici zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt pogledati i tri regionalna te tri domaća gostovanja: 'Sjeveroistok' Torstena Buchsteinera u režiji Jane Maričić, 'Beton mahalu', dramske grupe Joj, evo ovi iz Novog Pazara, 'Neuručena pisma' Kulturnog centra Beograd, 'Ubojstvo u klubu Quasimodo' PlayDrame iz Splita i HNK Zadar, 'Konstelacije' čija se premijera tek očekuje na ovogodišnjem Osječkom ljetu kulture te 'Posljednju Freudovu seansu' Kazališta Planet Art.

Festival Miroslav Krleža (1. do 7. srpnja).Ovogodišnji festival posvećen je 125. obljetnici rođenja po mnogima najvećeg hrvatskog književnika 20. stoljeća, a održava se tradicionalno na Krležinom Gvozdu u Zagrebu. Otvara ga premijera predstave / kviza 'Krležina igra detekcije' Marija Kovača, a zatvara predstava Zlatka Pakovića 'Krleža ili što su nama zastave i što smo mi zastavama, da tako za njima plačemo?' u produkciji Montažstroja. Bit će reprizirana prošlogodišnja premijera redatelja Ivana Planinića 'Doviđenja na nebu', a u programu je i projekcija filma 'Glembajevi' Antuna Vrdoljaka na kojoj će sudjelovati glumci i filmska ekipa.

Osječko ljeto kulture ( do 13. srpnja). U 15 dana ova, kako je organizatori opisuju, najveća kulturna manifestacija u istočnoj Hrvatskoj, donosi 49 kazališnih, glazbenih, koncertnih, likovnih, književnih, plesnih, filmskih i novomedijskih događaja. Programi se odvijaju na 24 gradske lokacije, a publiku očekuju tri praizvedbe: rock melodrame Branka Kostelnika 'Osječki long, long play', u izvedbi HNK u Osijeku, 'Pingvini ne znaju ispeći kolač sa sirom' Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića i 'Konstelacije' Nicka Paynea u izvedbi Gradskih galerija Osijek. Riječke ljetne noći (28. lipnja do 18. srpnja). Ovogodišnje izdanje dio je 'Ljeta u prijestolnici', pod kojim su objedinjene sve poznate riječke ljetne manifestacije. Ljetne noći u organizaciji riječkog HNK donose, među ostalim, uspješan operni projekt, trilogiju Verdi-Shakespeare- Surian ('Macbeth', Otello' i 'Falstaff'), predstavu 'Predsjednice' austrijskog dramatičara Wernera Schwaba, komorni koncert Acoustic Projecta, Međunarodno natjecanje mladih opernih pjevača 'Zrinka Milanov', ali i performans i izložbu Vlaste Delimar 'Dolina'.

Kazalište Ulysses (13. srpnja do 28. kolovoza). Ove godine Teatar Ulysses slavi punoljetnost, svoje 18. izdanje, a proslavit će ga, među ostalim, premijerom Euripidove drame 'Bakhe' u režiji Lenke Udovički, gostovanjima 'Ciganina, ali najljepšeg' zagrebačkog HNK i 'Dobrog čovjeka iz Sečuana' Bertola Brechta u izvedbi i produkciji studenata glume i medija Sveučilišta u Rijeci te nizom repriza uspješnica iz prošlih sezona, poput predstava 'Sofoklo: Antigona – 2000 godina kasnije', 'Kralj Lear' i 'Pečat'. Šibenik Dance Festival (24. do 29. srpnja). Na četiri najatraktivnije lokacije Šibenika, Trgu Republike Hrvatske pored katedrale Sv. Jakova, na Tvrđavi Sv. Mihovila, Tvrđavi Barone te u HNK nastupaju brojni plesači, koreografi i plesni ansambli, a program otvaraju 'The Edge' Igora Kirova, dio triptiha 'East and West' u produkciji baleta HNK Split koji zahtjeva neprekidnu transformaciju iz jednoga u drugi plesni stil, od klasičnog baleta do suvremenog plesa te 'Carmen' strastven, erotičan i dramatičan balet u vrhunskoj izvedbi Nacionalnog Baleta iz Pečuha - Ballet Pécs - najstarije suvremene plesne trupe u Mađarskoj i jedne od najpoznatijih baletnih ansambla u Europi.

Zadarsko kazališno ljeto (do 2. kolovoza). Na programu je 11 predstava, među njima i dvije premijere, predstave Zadarskog plesnog ansambla u režiji Sanje Petrovski 'Pjesme protiv žena' te 'Snajpera' režisera Vinka Radovčića prema romanu Damira Karakaša te u koprodukciji Drame plus i zadarskog HNK. Zadarsko kazališno ljeto i ove godine broji i Zadar jazz i blues festival u okviru kojeg dolaze dvije svjetske zvijezde: grupa Trilok Gurtu i pjevačica Dobet Gnahore. Detaljan program doznajte ovdje. Dubrovačke ljetne igre (10. srpnja do 25. kolovoza). U svome 69. izdanju Igre će se održati na gotovo dvadeset lokacija Dubrovnika, a među premijerama publiku očekuju 'Michelangelo Buonarroti' Miroslava Krleže u koprodukciji s HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci i u režiji Sebastijana Horvata te 'Pod balkonima' Darija Harjačeka, prema tekstovima Ranka Marinkovića. Dubrovčani će, uz to, premijerno pogledati i 'Ispravke ritma' u režiji Gorana Sergeja Pristaša i prema pripovijetki 'Dobri duh Zagreba' Pavla Pavličića, a očekuju ih i ZKM-ova uspješnica 'Črna mati zemla' i HNK-ovi 'Ljudi od voska' Mate Matišića. Gost Igara je i jedno od najvažnijih ruskih kazališta, Komorno kazalište Voronjež, koje donosi 'Ujaka Vanju' Antuna Čehova, a u popratnom programu ističe se izložba 'Užasi zavičaja: suvremeni dubrovački umjetnici'. Detaljan program proučite na službenoj stranici.

Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat (19. do 22. srpnja). Najnovije izdanje festivala suvremenog plesa, fizičkog teatra i drugih neverbalnih formi u pitoreskni istarski gradić dovodi deset plesnih izvedbi autora i autorica iz raznih krajeva svijeta. Neki od njih su Pere Faura i Jesus Rubio Gamo iz Španjolske te Sabine Molenaar iz Belgije, koja će održati i radionicu 'Tijeko kao stanje uma'. Predstavit će se i domaći ansambli Studio za suvremeni ples i Zagrebački plesni ansambl, koji se u Svetvinčenat vraća s 'Tartuffom' Matije Ferlina. Izložbe Katarina Velika, carica svih Rusa (do 29. srpnja). Izložba o vladavini jedne od najmoćnijih žena u povijesti, carici Katarini II. (1729.-1796.) u zagrebačkoj Galeriji Klovićevi dvori nudi presjek kroz to jedinstveno razdoblje ruske povijesti. Osim caričinih osobnih predmeta iz svakodnevnog života i vladanja, posjetitelji mogu vidjeti i umjetnička djela koja je Katarina prikupljala kao strastvena kolekcionarka te time utemeljila jednu od najvećih i najvažnijih zbirki svijeta, današnji Muzej Ermitaž.

Mamon (do 29. srpnja). Splitska Galerija umjetnina izložbom 'Mamon' spaja umjetnike Splitsko-dalmatinske županije, Gildu Bavčevića, Tanju Deman, Petra Grimanija, Ivicu Jakšića Čokrića Puke, Toni Meštrović i Borisa Šituma, s karipskim umjetnicima. Namjera je pokazati društveni i ekonomski kontekst ovih geografski udaljenih dijelova planeta koji dijele prirodne ljepote i pritisak turizma kao prevladavajuće industrije. REZ / CUT (do 14. kolovoza). S podnaslovom 'Primjeri kolaža u umjetničkim praksama srednje i istočne Europe od avangarde do danas' zagrebački MSU nudi pregled kolaža u raznim medijima i od preko 60 autora, među kojima su Sanja Iveković, Željko Jerman, Ivan Kožarić, David Maljković, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Damir Očko, Nada Orel, Vladimir Petek, Ivan Picelj, Vjenceslav Richter, Josip Seissel, Aleksandar Srnec, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Goran Trbuljak i Josip Vaništa.

Enter into My Life - Andy Warhol (do 15. rujna). U Kneževoj palači u Zadru može se pogledati devedesetak djela Andyja Warhola, među njima dijelovi serija 'Flowers', 'Marilyn', 'In the Bottom of My Garden', 'Electric Chair', 'Self-portraits' i 'Campbell Soup' te filmovi, ali i memorabilije i predmeti iz umjetnikovog svakodnevnog života. U tom segmentu izložene su fotografije Billya Namea, koji je živio u Factoryju te je fotografirao Andyja i živote ostalih u tom poznatom okupljalištu njujorške underground scene. Šezdesete u Hrvatskoj - Mit i stvarnost (do 14. listopada). Od antibaby pilule, koja je najmanji eksponat, do Fiće, koji je najveći, izložba 'Šezdesete u Hrvatskoj' u zagrebačkom MUO kroz umjetnine, fotografije, filmove, glazbu, arhitekturu, modu i svakodnevne predmete pokazuje sve što iz toga turbulentnog perioda 'vrijedi zapamtiti'. Izlošci, njih preko tisuću, postavljeni su u 12 muzejskih dvorana, a posuđeni su iz 62 institucije iz pet zemalja te od 84 privatna posuditelja.

José Cura - Život objektivom slavnog tenora (9. srpnja do 15. srpnja). Proslavljajući 120. obljetnicu Umjetničkog paviljona 2018. slavni argentinski tenor José Cura održat će koncert u Zagrebu. Znajući kako je maestro veliki zaljubljenik umjetničke fotografije, koji i sam, kontinuirano godinama, fotoobjektivom snima svakodnevicu, ravnateljica Paviljona pozvala ga je da održi samostalnu fotografsku izložbu koja će biti otvorena dva dana prije početka koncerta i trajati sedam dana. Kradljivci vremena – reloaded (11. srpnja do 18. rujna). Zagrebački MSU ovo ljeto donosi i izložbu posvećenu konceptu vremena, pri čemu će predstaviti radove iz svoje zbirke te iz zbirki splitske Galerije likovnih umjetnosti. Okosnica je kultno djelo Mladena Stilinovića 'Nemam vremena', sintagma koju je 1970-ih ispisivao od početka do kraja korica u seriji samizdata, odbijajući na taj način tiraniju učinkovitosti i akumulacije profita. Vrijeme kao nenadoknadivi resurs u doba kapitalizma ironizirao je i u radu 'Pohvala lijenosti', u kojem hvali Duchampovu svijest o tome da je besmisleno raditi za život (gubeći vrijeme na plaćenom poslu) te da je za kreativno razmišljanje važno dokoličariti.

Zlatan Vehabović: Tamno bijela zemlja (20. srpnja do 2. rujna). Jedan od ponajboljih suvremenih domaćih slikara mlađe generacije u zagrebačkom Umjetničkom paviljonu predstavlja dvadesetak slika inspiriranih njegovom jednomjesečnom ekspedicijom na jedrenjaku čija se ruta protezala krajnjom nezamrznutom regijom polarnoga arktičkog mora uz obale otoka Svalbard. Vehabović je tih pet tjedana u ekstremnoj regiji fotografski dokumentirao, snimljeno je potom u studiju podijelio na četiri skupine (ekspedicija, pejzaž, povijest / politika regije, ekološka dimenzija) te njihovim raznovrsnim kolažiranjem stvorio 30 predložaka koji su poslužili za kasniju kompoziciju slika na ovoj izložbi. Bijenale industrijske umjetnosti (21. srpnja do 28. listopada). Kao projekt umjetničkog kolektiva Labin Art Express XXI, drugo izdanje Bijenala održat će se u Labinu, Raši, Vodnjanu, Puli i Rijeci, u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture te u suradnji s kustoskim kolektivom WHW. Pod nazivom 'Na leđima palih divova' Bijenale će okupiti 25 domaćih i stranih suvremenih umjetnika koji će tematizirati lokalni kontekst: od rudarske labinske prošlosti, povijesti štrajkova i radničkih pobuna, preko antičkih i antifašističkih spomenika, fašističke arhitekture do razvoja turizma, egzodusa i de-industrijalizacije posljednjih desetljeća, tolerancije i kozmopolitizma. Glazba Love International (do 4. srpnja). Tisno. Nastupaju: Avalon Emerson, Floating Points, Four Tet... Više.

Zagreb Classic (do 10. srpnja, Trg kralja Tomislava). Nastupaju: Julian Rachlin, José Cura... Više.

Večeri na Griču (do 17. srpnja, Zagreb, Galerija Klovićevi dvori / Lisinski). Nastupaju: Maja Posavec, Ansambl Nina Rote, Sudar Percussion, Roby Lakatos, Marija Pavlović, Monika Leskovar, Martina Filjak... Više. Scena Amadeo (do 27. srpnja, Zagreb). Nastupaju: Aljoša Jurinić, Srđan Bulat i Petrit Çeku, Miroslav Tadić i Tamara Obrovac, Sara Renar, Božo Vrećo & Merima Ključo, Ansambl Lado, Matija Dedić... Više.

Rocks&Stars (do 15. kolovoza, Vinkuran, Medulin). Nastupaju: Darko Rundek, Stefan Milenkovich, Ricchi e poveri, Accolective... Više. Ultra Europe (6. do 8. srpnja, Split). Nastupaju: Afrojack, Armin Van Buuren, Axwell Ingrosso, Carl Cox, David Guetta... Više.

Rise Up (7. do 8. srpnja, Poreč). Nastupaju: Rita Ora, Dubioza Kolektiv, Urban&4, Edo Maajka... Više. Repetitor (7. srpnja, Zagreb, MSU), 85 kn, 21 sat. Više.

The National (10. srpnja, Zagreb, Šalata), 250 kn, 21 sat. Više. Labyrinth Open Festival (11. do 14. srpnja, Omiš). Nastupaju: Amelie Lens, Hernan Cattaneo, Len Faki... Više.

Regius (13. do 15. srpnja, Šibenik). Nastupaju: Krankšvester, She Loves Pablo, Svemirko, Krešo Bengalka, ABOP... Više. Iron Maiden (24. srpnja, Zagreb, Arena), 270 - 750 kn, 19 sati. Više. Chelsea Wolfe (1. kolovoza, Rijeka, Dvorac Trsat), 125 - 155 kn, 20 sati. Više.

Ferragosto Jam (2. do 5. kolovoza, Orahovica). Nastupaju: Tram 11, Pips Chips & Videoclips, Bolesna Braća, Mašinko, Zdenka Kovačiček, Zabranjeno Pušenje, Sassja, Chui, Hladno Pivo, TBF, Jinx... Više. Róisín Murphy (14. kolovoza, Šibenik, Tvrđava sv. Mihovila), 280 kn, 21 sat. Više. Špancirfest (17. do 26. kolovoza, Varaždin). Program će biti objavljen uskoro.

Sonus (19. do 23. kolovoza, Zrće, Pag). Nastupaju: Adam Beyer, Amelie Lens, Boris Brejcha ... Više. Hoomstock (24. do 25. kolovoza, Hum na Sutli). Nastupaju: Urban & 4, Antenat, J.R. August...

Dimensions (29. kolovoza do 2. rujna, Pula, Utvrda Punta Christo). Nastupaju: Kraftwerk 3D, Nils Frahm, Bonobo, Nina Kraviz...