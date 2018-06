Koncerti, retrospektive i radionice u popratnom programu Tabor Film Festivala

Tabor Film Festival, posvećen kratkometražnom filmu, u svom se 16. izdanju održava od 5. do 8. srpnja u dvorcu Veliki Tabor, a uz dva glavna filmska programa, međunarodnu i domaću konkurenciju, posjetitelje u popratnom programu čeka i niz filmskih projekcija te dvadesetak koncerata

U glazbenom programu 5. srpnja nastupaju Kawasaki 3P, M.O.R.T., Maja Posavec, Svemirko, All Strings Detached, Nina Bajsić, Sound & Vision: Spiritual Market (105/130 kn), 6. srpnja Pips Chips & Videoclips, Jonathan, Cinkuši, Zoran Predin, Seven That Spells, DJ Boo Dale (Let 3) (105/130 kn), 7. srpnja Neno Belan & Fiumens, Gabi Novak & Matija Dedić, Nipplepeople, Bebe Na Vole, Dr. Smeđi Šećer, pobjednik natječaja (105/130 kn), a 8. srpnja Krankšvester, Mother’s Cake, Šumovi protiv valova, DJ Chill, DJ Kneža (Dance Hard) (65/80 kn).

Tabor Film Festival poziva zainteresirane volontere da se do 20. lipnja prijave i sudjeluju u realizaciji ovogodišnjeg izdanja. Više informacija na Facebooku.