Otvorene su prijave za ovogodišnji One Take Film Festival

Deseti po redu međunarodni festival filmova snimljenih u jednom kadru, One Take Film Festival, održat će se od 23. do 25. listopada 2020. godine u Zagrebu. Prijave filmova za ovogodišnji glavni program konkurencije započele su, a rok je 17. svibnja 2020.

Ovaj bijenalni festival pokrenut je 2003. godine u čijem se natjecateljskom programu prikazuju filmovi snimljeni u jednom kadru od trenutka uključivanja do trenutka isključivanja rada kamere. One Take Film Festival isključuje, na prvi pogled, gotovo neisključiv dio filma - montažu i time zabranjuje rez, pretapanja, odtamnjenja/zatamnjenja i sve ostale oblike montažnih sklopova. Na taj način stvara prostor za poticajnije filmsko promišljanje i uzbudljivo filmsko djelovanje.