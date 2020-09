Organ Vida: Festival otvoren glavnom izložbom 'Neodlučne slike'

Međunarodni fotografski festival Organ Vida otvoren je u srijedu u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti (MSU) na temu 'Neodlučne slike' i uz glavnu izložbu na kojoj se predstavlja deset međunarodnih umjetnika

'Izložba je izvrsna, zanimljiva, raznolika, drugačija, nova, ima aktualne narative, ali i pkazuje dosege današnje fotografije koja ide izvan okvira', ocijenila je. Organ Vida tradicionalno promišlja razne teme, od osobnih do društvenih i političkih, a kroz više izložbi, od kojih je središnja u MSU, pozornost daje umjetnicima koji propituju konvencionalno shvaćanje fotografije

Talijanski umjetnik Emilio Vavarella predstavio se istraživačkim fotografskim projektom 'Amazon’s Stravaganza: A Personal Index of Infinite Consumption' u kojem se na različite načine preklapaju konzumerističke i arhivističke prakse pri čijoj je realizaciji koristio virtualnu asistenticu Alexu - Amazonovu umjetnu inteligenciju za glasovnu kupovinu. Samar Al Summary je saudijska umjetnica koja živi u Beirutu, gradu kojim se i bavi u radu 'Trust Beauty Bank' tako da pokušava razotkriti povijesne, ekonomske i materijalne kontekste u kojima nastaju halucinacije moći.

Ove je godine u fokusu materijalnost slike - radovi koji problematiziraju i proširuju poimanje reprezentacije, a izložba 'Neodlučne slike' višeslojno istražuje pitanje slike u digitalnom vremenu, svakodnevne vizualne komunikacije u javnom prostoru te identiteta, tijela i odnosa fikcije i stvarnosti u drugom desetljeću. Alba Zari, umjetnica iz Bangkoka koja živi u Londonu, u svom radu 'The Y' koristi fotografiju kao analitički medij i umjetnički jezik pomoću kojeg se upustila u potragu za svojim biološkim ocem.

Na izložbi je i zagrebački umjetnik Marko Gutić Mižimakov, koji se u recitalu i vizualnom eseju "Cruising the Manifold, Disoriented", uz pomoć algoritma bavi prikazima fizičkih, gradskih queer prostora. Projekt Indré Urbonaité 'Flamingosi, izlazak Mjeseca i sandale' skriva samu sliku, odnosno polazišne komercijalne fotografije prolaze kroz program koji prati kretanje pogleda, a svojevrsno čišćenje slike od sadržaja, baza ispoliranih fotografija spremnih za široku upotrebu javlja se kao početno mjesto u seriji Oskara Schmidta, 'Liquid'. Propitivanje rodnog identiteta - kulturno upisanih prostora i radnji - tema su serije 'Konfabulacije' Shelli Weiler, dok je tijelo, odnosno portret, za Marthu Friedu Friedel u 'Éclat' je mjesto potrage za ljepotom.

Čitanje i prevođenje vlastitog okruženja tema je i serije 'Terenski vodič' Zhao Quiana, a ovaj put to je "Zoološki vrt br. 1: Neke retoričke strategije“ koji istražuje naše poimanje prirodnog okruženja i naše svakodnevne stvarnosti ispunjene umjetno stvorenim vizualnim sadržajem.

Samostalne i skupne izložbe

Festival će do 4. listopada predstaviti još nekoliko samostalnih i skupnih izložbi. Galerija Karas donosi izložbu Katarine Juričić 'Narančasto&Plavo', na kojoj se ta fotografkinja predstavlja serijom fotografija u formi prostorne instalacije, a Galerija Miroslav Kraljević prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Marina Viculin za izvanredna postignuća u području hrvatske fotografije Denija Horvatića, na izložbi 'SCAN', s radovima na temu privatnosti u vrijeme samoizolacije.

Skupna izložbu 'Izvan margina', ostvarena u okviru projekta 'From St. Germain to EU – 100 years of a border', postavit će se u Galeriji Zvonimir. U okviru popratnog programa u dvorani Urania održat će se diskurzivni program na kojem će se predstaviti radovi Katarine Juričić i Victorije Sin te izvesti performans Marka Gutića Mižimakova.