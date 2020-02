Od imaginacije do animacije: MSU uz izložbu o Zagreb filmu nudi bogat dječji program

U sklopu izložbe 'Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma' zagrebački Muzej suvremene umjetnosti nudi i dječji program koji uključuje zajedničku igru i druženje u prostoru izložbe

Izložba ' Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma' predstavlja iznimna postignuća autora Zagrebačke škole crtanog filma koja je prepoznao cijeli svijet i posjetitelje uvodi u čaroban svijet animacije. U njemu će s nostalgijom uživati starije generacije, a najmlađi će pak upoznati i prepoznati svima nam poznate i drage likove poput primjerice Profesora Baltazara, kažu iz MSU-a.

'OD IMAGINACIJE DO ANIMACIJE'

On uključuje obiteljske radionice mali i veliki koje se održavaju svake prve subote u mjesecu, a na kojima djeca od pet do 13 godina u pratnji odraslih zajedničkim snagama istražuju i stvaraju, potom program animatorske početnice namijenjen djeci od 9 do 12 godina koja su znatiželjna saznati i isprobati različite tehnike ručne animacije te dvojezične kreartivke, besplatne likovne radionice na engleskom jeziku za osnovnoškolski uzrast na kojima će polaznici izrađivati ekspresivne maske od gline i mozaik pločica, kinetičke skulpture, pop-up 3D arhitekturu te kreirati likove u stop animaciji.

Tu su i interaktivno vodstvo mozgalice uz crtiće koji potiče razvoj dječje mašte kroz igru pitanja i odgovora, a tijekom kojih će djeca osmišljavati scenarij vlastitog animiranog filma te cel, što je to?, radionice oslikavanja celuloidnih folija pod vodstvom slikarice Jadranke Brečak Rogić, nekadašnje kopistice i koloristice Zagreb filma koja polaznicima objašnjava ručnu tehniku izrade animiranih filmova koristeći žive, sjajne, snažne boje koje šire pozitivnu energiju, kažu iz MSU-a.