Obuljen Koržinek: Treba se držati političke kulture

Obuljen Koržinek rekla je da još nema zaključaka oko slučaja smjene u Kazališnom vijeću Istarskog narodnog kazališta nakon što je zatražena cijela dokumentacija i da ne zna kada će ih biti jer za to treba vremena.

"Nije to pitanje zakonitosti i nadzora, to je jednostavno pitanje političke kulture ili nekulture. Ovo se ne radi. Zatražili smo dokumentaciju jer prema kulturi i kulturnim institucijama treba postupati dostojanstveno i treba se držati političke kulture, a to je u ovom slučaju izostalo. Nadzor će se provesti nad zakonitošću i vidjet će se sve okolnosti. Ja znam samo ono što sam čula iz medija, ali načelno ako ljudi dobro rade, ako korektno i pošteno rade, onda ih treba zadržati", istaknula je ministrica.