Norman Ohler: Hitler i Treći Reich bili su 'za dop spremni'

Njemački pisac i publicist Norman Ohler, autor svjetskog bestselera 'Potpuna ekstaza: Narkotici u Trećem Reichu', u Zagrebu otvorit će novu sezonu Filozofskog teatra predstavljajući svoju iznimno uspješnu knjigu nastalu na temelju detaljnog istraživanja kako je nacistička Njemačka, na čelu s Adolfom Hitlerom, klizila prema stanju ovisničke države.

'Ako se njemački vojnici pod utjecajem droga u knjizi nazivaju 'teutonskim easy riderima', a za službeni pozdrav u Trećem Reichu kaže da bi mogao biti i 'Sieg high'' ili 'High Hitler', ne vidim zašto se u Hrvatskoj za Hitlera i njegove vojnike ne bi moglo reći da su bili 'za dop spremni', kazao je Ohler u razgovoru za Hinu.

Njegova knjiga koja je odmah nakon objave na engleskom jeziku postala bestseler na uglednoj listi New York Timesa, detaljan je opis uloge narkotika u razvoju nacizma i Trećeg Reicha, ali i jezivo uznemirujući prikaz kako su se stvarale i koristile droge tijekom osvajačkih pohoda njemačke vojske (Wehrmachta), posebno u početnim fazama Drugog svjetskog rata.

'Metamfetamini kao narodna droga Trećeg Reicha'

No, i prije toga - Ohlerova knjiga ukazuje da je Njemačka u osvit Drugog svjetskog rata bila središte farmaceutske industrije, a preparati s kokainom i naročito metamfetaminom bili su dostupni kućanicima i tvorničkim radnicima, kao narodna droga u formi tableta Pervitina.

Kasnije je ta inačica današnjeg zloglasnog 'kristalnog metha' bila dostupna i dijeljena milijunima njemačkih vojnika. Primjerice, samo u 'kemijskom samozapaljenju' njemačkih snaga 1940. tijekom napada na Francusku vojnici Wermachta su kao 'teutonski easy rideri' iskoristili čak 35 milijuna doza Pervitina.

Taj se preparat koristio tijekom cijelog rata i na svim bojišnicama kao droga čija je glavna prednost ležala u dugom održavanju budnim i, što je još važnije, stvaranju euforije i smanjenju razine straha.

No, iako je nacistički režim propovijedao arijevsku ideologiju tjelesne, mentalne i moralne čistoće, Ohler dokazuje da je Treći Reich bio zasićen i drugim drogama koje su kolale u njegovom političkom i vojnom vrhu.

Tijekom rata i glavna figura ove knjige, Adolf Hitler, postaje sve ovisnijim o bezbrojnim injekcijama koje mu je ubrizgavao njegov osobni liječnik Theodor Morell. I to ponajprije vitaminske ''koktele'' do 1941., a potom i steroide iz životinjskih hormona do 1943.

Nakon bitke kod Kurska i velikog poraza od sovjetske Crvene armije Hitlerov ''borbeni komplet'' upotpunjen je teškim drogama - Eukodalom, sintetiziranim iz opijuma, a nakon atentata 1944. i kokainskom otopinom.