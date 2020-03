Nevio Marasović i Dejan Aćimović omogućili besplatno gledanje svojih filmova

Hrvatski redatelji Nevio Marasović i Dejan Aćimović omogućili su besplatno gledanje svojih filmova na Vimeu - 'The Show Must Go On', Marasovićev je dugometražni prvijenac o sudionicima reality showa koji ne znaju da vani bijesni rat svjetskih razmjera, a Aćimovićeva 'Anka' i 'Kralj' priče o neuništivosti ljudskog duha

Nevio Marasović je objasnio da se na to odlučio kako bi ljudi mogli pogledati i koji hrvatski filmski uradak dok borave u karanteni, a i ove godine slave deset godina premijere filma i ulaze u razdoblje kada se on zapravo i odvija. 'Uz to, događaji iz radnje filma su se kroz godine redom ostvarili, a onaj o natjecateljima reality showa koji ne znaju da je vani kataklizma, ostvario se neki dan u Njemačkoj, tako da je film, nažalost, prigodan i aktualan', rekao je redatelj, a prenosi HAVC. Poručio je sugrađanima 'da se čuvaju i ostanu zdravi, te da ne klonu duhom jer ćemo pobijediti ovu pošast'. Njegov je film radnjom smješten u bliskoj budućnosti i prikazuje život uspješnog televizijskog producenta reality showa u kojem šestero parova 180 dana živi zajedno u kući napravljenoj za potrebe emisije.

Za vrijeme snimanja izbija rat koji Europu pretvara u ratnu zonu i kako on odmiče popularnost emisije raste jer je jedini televizijski program koji se emitira, a natjecatelji u showu ne znaju ništa o svemu što se vani događa. Glume Sven Medvešek, Nataša Dorčić, Filip Juričić, Stjepan Perić, Ivana Roščić, Mladen Kovačić, Josip Vujčić, Amar Bukvić, Franka Klarić i mnogi drugi, a producirali su ga Saša Bijelić i Nevio Marasović. Film je premijerno prikazan na Pulskom filmskom festivalu 2010. i osvojio četiri nagrade - Zlatne arene za scenarij (Nevio Marasović) i specijalne efekte (Tomislav Vujnović, Aleksandar Faraguna) te 'Brezu' za najbolji debitantski uradak i 'Oktavijan' Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji film. Nagrađivan je na festivalima u Novom Sadu, Rumunjskoj i SAD-u (Houston, Teksas). Na poveznici je još od 2018. za besplatno gledanje dostupan i redateljev dugometražni film 'Vis-À-Vis'. Aćimovićev igrani film za djecu 'Anka' i dokumentarac 'Kralj' Redatelj i producent Dejan Aćimović omogućio je besplatnu dostupnost filmova uz poruku kako svima koji sjede u svom domu želi da im ta dva filma bar malo prekrate ovo teško razdoblje. Prvi, film "Anka" je za predškolsku djecu i osmoškolce, rađen prema jednom od najljepših hrvatskih romana za djecu "Anka Brazilijanka" Mate Lovraka, priča o djevojčici iz sirotišta koju posvoji bogata rođakinja. Nedugo nakon njezina dolaska rođakinja pokaže drugo lice pa razočarana Anka bježi natrag u sirotište, a put je vodi do ciglane u dubini šume, gdje otkriva bajkovit svijet šumskih bića koja vide samo djeca bujne mašte. U glavnoj ulozi je Eric Cantona, a glume još Cvita Viljac, Rade Šerbedžija, Linda Begonja, Vuk Kostić.