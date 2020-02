Nakon canneske rezidencije Cinéfondation, filmski projekt Hane Jušić primljen i na radionicu Script Lab

Drugi dugometražni igrani film Hane Jušić, 'Bog neće pomoći', izabran je među 20 projekata koji će sudjelovati na ovogodišnjoj radionici Script Lab za razvijanje scenarija.

Prva radionica održava se od 19. do 25. ožujka u gradu Lavovu u zapadnoj Ukrajini, druga od 22. do 29. lipnja u Helsinkiju u Finskoj, a treća na Torino Film Lab Meetingu od 16. do 21. studenog, najavio je Hrvatski audiovizualni centar.

'Bog neće pomoći' je priča o Čileanki Teresi koja dolazi u selo podno Dinare s posmrtnim ostacima supruga tražeći njegovu hrvatsku obitelj kako bi ga pokopala. Pronalazi muževljevu sestru i braću i počne se aklimatizirati i snalaziti u selu i u porodici, no stvari nisu onakve kakvima se čine.

Producentica filma je Ankica Jurić Tilić, a osim Hrvatskog audiovizualnog centra, film je u fazi razvoja podržao i RE-ACT koji podupire hrvatsko-slovensko-talijanske koprodukcije.