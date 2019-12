Kultura za kaznu! Trebaš li završiti u zatvoru da zavoliš hrvatski film i knjigu?

Od 2011. Udruga Skribonauti, iza koje stoje Paula Zore i Luiza Bouharaoua, kulturu i umjetnost pokušavaju uvesti u hrvatske zatvore i kaznionice, s namjerom da ljudima lišenim slobode poboljšaju kvalitetu života. Što su sve dosad radile, gdje i s kojim učincima ispričale su 10. prosinca u zagrebačkoj Booksi, gdje su im se pridružile redateljica Hana Jušić, koja je više puta gostovala u njihovim filmskim programima, zatim Helena Janečić, slikarica i strip crtačica koja je vodila radionice stripa za zatvorenike te Blanka Šuljak, s Odjela tretmana Zatvora u Zagrebu

'Shvatili smo da imamo hit, da je to nešto za čime očito postoji potreba i gdje postoji znatiželjna publika, a dobili smo informaciju da u zatvorima i kaznionicama nema takvih sadržaja. Nakon tog skromnog početka, počeli smo širiti mrežu suradnika i sadržaja', kaže Zore.

'Dogodio se, uz to, i jedan pomaknut momenat. Ljudi koji dolaze iz manjih mjesta, a sada su u zatvorima, ranije nisu ni imali gdje gledati domaći film pa sada ispada da širenjem programa Kina Sloboda, mi stvaramo maltene lokalna kina koja su dostupna samo ljudima u zatvoru', rekla je.

'Nije to samo njihov dojam. Mi radnici u hrvatskom filmu stalno se susrećemo s tim mišljenjem, a čini mi se da je to zato jer je hrvatski film dugo vremena zaista zasluženo bio na lošem glasu, 1990-ih i početkom 2000-ih, kad su se radili režimski filmovi kojima je primarni cilj bio potaknuti osjećaj nacionalnog identiteta, a tek potom filmska umjetnost. Mi filmaši zato zapravo zadnjih 20 godina pokušavamo ispraviti tu lošu reputaciju, nekad s većim, nekad s manjim uspjehom', komentirala je Jušić.

'Bila sam dosta uzbuđena zbog te projekcije i jako zadovoljna reakcijama tih žena koje su stvarno shvatile glavnu junakinju i njene nedaće. Razvio se razgovor koji mi je bio vrlo koristan jer inače nisam u prilici susretati se s ljudima tako raznolikih pozadina, zanimanja, obrazovanja, stručnosti. Kao i svi drugi, i ja živim u svom balonu i družim se s onima s kojima imam slične interese pa je u ovom slučaju bilo jako zanimljivo čuti dojmove iz raznih perspektiva', kaže Jušić koja se osvrnula i na to što su zatvorenice i zatvorenici prije susreta s hrvatskim filmovima i knjigama u zatvorima bile uvjerene da je domaća produkcija - dosadna.

'Kad su mi se Luiza i Paula obratile s idejom strip-radionice u zatvoru, moram priznati da sam najprije mislila da je bolje da se ne upuštam u to, da se tu radi o grupi ljudi koji su opasni, koji će možda olovke koristiti i kao oružje', našalila se Janečić priznajući da je imala dosta izvrnutu sliku zatvorenika.

'I prije toga sam razmišljala hoću li se odvažiti ili ne jer sam u ovom slučaju imala još i veće predrasude, ali prihvatila sam i nisam požalila. Tih deset radionica s njima bilo je najbolje što mi se dogodilo. Pokazali su više interesa nego što ga dobijem inače, kad radim u nekim kulturnim centrima, primjerice. Zaista sam se osjećala kao netko tko može prenijeti svoje znanje tako da je to bila i neka vrsta terapije i za mene', kaže Janečić koja je sa zatvorenicima izradila i fanzin koji će se uskoro moći naći na stranici Udruge Skribonauti, kao i ostali njihovi projekti.

'Sustav izvršenja kazni u zatvorima i kaznionicama u Hrvatskoj počiva na rehabilitacijskom konceptu. Zakonodavac prema tome predviđa da se svaku osobu koja je lišena slobode u instituciji osposobljava za život na slobodi u skladu s društvenim normama. U praksi to je primjena raznih tretmana i programa, poput ovoga u suradnji sa Skribonautima, koji našim zatvorenicima osiguravaju dimenziju koja što je moguće više nalikuje životu na slobodi. Mi im na ovaj način pružamo neku vrstu imitacije života vani - imaju vrijeme predviđeno za rad, za obrazovanje i za slobodne aktivnosti', pojasnila je Šuljak.

'Mi koji radimo i živimo u zatvoru s našim zatvorenicima svjedoci smo toga da se te grupe ne osipaju. Ljudi koji se uključe u određene radionice, ostaju do kraja, što obično nije slučaj s njima', ispričala je Blanka Šuljak , koja u Zatvoru u Zagrebu vodi dio tretmana koji se bavi organizacijom slobodnog vremena zatvorenika.

'Ovi projekti zatvorenicima pomažu da se nose s trenutkom i prihvate ono što im taj trenutak nudi. Obično se misli da je ulaskom u zatvor, utvrđivanjem krivnje i kazne priča gotova. Ne, za te ljude tu priča tek počinje. Često im je samima to teško prihvatiti, ali uz ovakvu podršku i organizaciju lakše je, i njima, a i nama', kaže Blanka Šuljak.

'Velik se broj zatvorenika odaziva na te aktivnosti. Troje polaznika stripa, primjerice, nakon završetka Helenine radionice, inzistirali su da se uključe u još takvih sadržaja, što nije čest slučaj. Obično smo mi ti koji zatvorenike nutkamo i motiviramo da uopće probaju s nečim, ali drugačije je kad im mi to govorimo, a drugačije kad si oni međusobno prenose priču o tome kako su te radionice i tribine dobra stvar. Najbolja promidžba je ona među njima. Za iduću projekciju filma tako nam se prijavilo 20 posto više zatvorenika nego na prethodnoj jer su čuli kako su zanimljive',, kaže Šuljak i dodaje da ovake inicijative pomažu uklanjanju stigme koju zatvorenici nose u društvu, ali i koju sami osjećaju.

'Nedavno nam je gostovao Željko Pervan, jedna od onih dobrih duša koje besplatno dođu i održe zatvorenicima nešto čime se inače bave. On je među 120 zatvorenika imao svoj stand-up i dobio je opći pljesak kad je rekao da nisu vani, na slobodi, nevini nego neuhvaćeni. Bio nam je 3-4 puta i Mirko Filipović, često dođu ljudi iz nogometnog svijeta, poput Zlatka Dalića, a svi oni priču o svojim posjetima šire dalje, izvan naših zidova i pomažu destigmatizaciji zatvorenika koji su tu gdje jesu često zbog stjecaja okolnosti u kojima su propustili donijeti adekvatnu odluku. Bitno je da i oni sami vide da nešto mogu, da sruše svoju stigmu. Sjećam se kako im je samima bilo nevjerojatno da su na radionici uspjeli napraviti svoj film', priča Šuljak.

'Tko gdje smije ići i kada, tko otključava, tko zaključava...? Sve su to pitanja na koja u našoj košnici treba odgovoriti prije nego nam dođu ljudi iz udruga. Potrebno je obaviti puno organizacijskih predradnji, da bi sve bilo potpuno sigurno, što nije jednostavno. Pritom je jako važno kakav je ravnatelj institucije, ima li dovoljno širine da shvati tretmanski aspekt ovih programa, da zatvor ne doživljava kao mjesto gdje se ljude ključa i od kojih se štiti zajednica. Sadašnji ravnatelj zatvora, primjerice, vrlo je benevolentan prema suradnji s udrugama, prema toj dinamici rada i toj dimenziji zatvora', kaže Šuljak dodajući da je važno da i oni koji 'ulaze u njihovu kuću' prihvate pravila i prilagode se.

U organizaciji kulturnih i umjetničkih programa u Zatvoru u Zagrebu, ograničenja su najprije arhitektonska, kaže Šuljak jer on kao istražni, predviđen za kraći boravak, nema prostora za veća i duža druženja sa zatvorenicima, čemu se doskočilo prenamjenom određenih prostorija. Drugi ključan aspekt organizacije je onaj sigurnosni.

Upravo takvi konkretni proizvodi - filmovi, priče, stripovi - ključan su dio zatvorskih projekta Skribonauta, kaže Paula Zore.

'Kad prepričavamo što smo sve radili u zatvorima i kaznionicama, to je, naravno, sjajno, ali kad javnost izvana vidi i pročita neki proizvod koji dolazi direktno iz institucije, vjerujemo da to komunicira ne samo drugačije nego i kvalitetnije. Zato nam je cilj da imamo što kvalitetniju produkciju. To je kruna cijele ove priče i bilo bi dobro i važno da imamo i neke programe koji bi se nastavljali po izlasku osoba iz institucija. Time se moramo pozabaviti, kako ostati u kontaktu s njima. Trenutno imamo i pozive iz drugih institucija u zemlji, koji žele da i s njima radimo, ali malo nam je teško pošto smo u udruzi samo nas dvije s vanjskim suradnicima i nije nam lako putovati u druge zatvore', kaže Zore.

Iduće godine, među ostalima, spremaju radionicu u Remetincu koja će, na zahtjev zatvorenika, imati više termina nego dosad - 15. Skribonautima programe financira Ministarstvo pravosuđa kroz projekt 'Kreativni zatvori', a drugi donatori su Zaklada Kultura nova, Hrvatski audiovizualni centar i Ministarstvo kulture.