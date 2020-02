Nagradama Bafta 2020. okitili se Mendes, ‘1917’, Zellweger, Phoenix

U Albert Hallu u Londonu održana je 73. dodjela BAFTA-inih nagrada

Povijesni film ‘1917’, dobio je britansku nagradu Bafta za najbolji film i najbolju režiju, a među glumcima u nedjelju navečer na 73. po redu svečanosti britanskim filmskim nagradama ovjenčani su Rene Zellweger i Joaquin Phoenix.

Film ‘1917’ koji prati put britanskih vojnika u Prvom svjetskom ratu osvojio je Baftu za najbolji film, a redatelj Sam Mendes za najbolju režiju.

Priča o Prvom svjetskom ratu već je osvojila dvije nagrade Golden Globes i nominirana je za Oskare.

Redatelj Sam Mendes tako je pobijedio u jakoj konkurenciji Martina Scorsesea za film ‘Irac’ (The Irishman, Todda Philippsa koji je bio nominiran za film ‘Joker’, Quentina Tarantina koji se natjecao filmom ‘Bilo jednom u Hollywoodu’ (Once Upon a Time... in Hollywood) te Bong Joon-Hoa koji je bio nomiran filmom ‘Parazit’.