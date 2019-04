Na SEEfestu u Los Angelesu jedanaest hrvatskih filmova

Na Filmskom festivalu jugoistočne Europe SEEfest, koji se ove godine održava od 1. do 8. svibnja u u Los Angelesu prikazat će se ukupno jedanaest hrvatskih filmova, od kojih u službenoj sekciji dugometražnih igranih filmova sudjeluje omnibus Duboki rezovi Dubravke Turić, Filipa Mojzeša i Filipa Peruzovića, što će mu ujedno biti i sjevernoamerička premijera

Na 14. SEEFestu prikazuje se i osam hrvatskih kratkometražnih filmova.

U natjecateljskoj sekciji to su igrani filmovi Tina & Sendy redateljice Hani Domazet, Nitko nije savršen Barbare Vekarić, Posljednji bunar redatelja Filipa Filkovića i scenarista Velimira Grgića, dokumentarni film nastao u američko-hrvatskoj koprodukcija Hands of Ours redateljice Aide Vidan koja će na festivalu imati svjetsku premijeru te animirani filmovi Biciklisti Veljka Popovića, Kako se kalio čelik Igora Grubića, Balada o fruli i ogrlici Martina Babića te Flimflam Marka Belića.

SEEfest se održava od 2006. godine, a kroz svoje festivalsko izdanje kao i kroz projekcije koje organizira tijekom čitave godine promovira kulturnu raznolikost Jugoistočne Europe.