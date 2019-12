Mladima su muzeji i suvremena umjetnost dosadni? Ovaj zagrebački klub dokazuje suprotno

S namjerom da se (iz)bori s uobičajenom tvrdnjom da su mladim ljudima suvremena umjetnost i muzeji generalno dosadni i nerazumljivi, zagrebački Muzej suvremene umjetnosti prije nekoliko godina pokrenuo je svoj Klub mladih. Otvoren je za one u dobi od 15 do 25 godina, koji se svakog tjedna sastaju u MSU kako bi učili i razgovarali o umjetnosti te osmišljavali vlastite projekte. Kako im ide, provjerili smo s voditeljicom Kluba i članicama koje su nam otkrile kakve ih izložbe zaista zanimaju te gdje i kako doznaju o svojim omiljenim umjetnicima

'Dosad smo imali svega par mladića, ali nadamo se da će se i to s vremenom mijenjati i da ćemo ubuduće imati što heterogeniju skupinu. To doprinosi šarolikosti i kvaliteti razgovora i diskusija koje su bitan dio sudjelovanja u Klubu', kaže nam Ana Škegro , mentorica KMMSU-a, kustosica i voditeljica Pedagoškog odjela MSU-a.

'Svi bi trebali dati priliku Klubu kako bi zavoljeli suvremenu umjetnost i stekli nove prijatelje koji će s njima zapravo htjeti ići na izložbe. Svi smo jako slični i različiti i nemoguće je ne uklopiti se, ako nekoga to brine', poručuje.

Iz sličnih razloga u KMMSU se upisala i Lorena Arnautović (21), studentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Od suvremene umjetnosti je, kaže, cijeli život zazirala, a sada joj je to najdraža vrsta umjetnosti.

'Trenutno sam umjetnički smjer u školi odabrala kao najvažniji. Voljela bih dobiti priliku povezati svoje različite interese i pokazati i drugima koliko potpuno drugačije stvari mogu biti povezane. Mislim da bih tu priliku mogla dobiti u KMMSU-u. Bilo bi zanimljivo upoznati umjetnike potpuno različitih opredjeljenja. Možda će mi to pomoći da pronađem svoj smjer u životu', kaže Vargek.

Translocal: Museum as Toolbox ('Translokalno: Muzej kao kutija za alat') je međunarodni projekt u sklopu kojeg je Klub mladih MSU osnovan. 'Kroz taj projekt smo shvatili koliko je važno imati glas mladih u muzeju i koliki interes među mladima postoji za takav način komunikacije i rada s njihovom dobnom skupinom', kaže Ana Škegro. Translocal je uključivao mlade osobe iz pet europskih zemalja koji su pod mentorstvom međunarodnih umjetnika i dizajnera promišljali pojam muzeja budućnosti, sudjelovali u kreativnim i produktivnim radionicama, te su se na kraju projekta okupili u Grazu na zajedničkoj izložbi koja je prikazivala rezultate njihovog dvogodišnjeg rada. Putovanje u Graz i druženje s ostalim sudionicima projekta je članovima Kluba bilo jako poticajno jer su imali priliku razmijeniti iskustva i povezati se sa svojim vršnjacima iz različitih dijelova Europe.

Što se tiče interesa njihovih vršnjaka općenito za umjetnost, djevojke kažu da se to prilično razlikuje od jednog kruga do drugog.

'Similis simili gaudet, zar ne?', kaže Mirta Mesić. 'Moji frendovi i ja pratimo nove izložbe, događaje i svašta nešto kulturno jer nas to zanima. Ne možete ni očekivati da će sve zanimati kultura i umjetnost i to je u redu, ali ima nas mnogo koje zanima, a do nje dolazimo na sve moguće načine - društvene mreže, plakati, novine, reklame, grafiti, natpisi, oglasi, članci... Izaberite svoje čudo modernog društva!', poručuje.

Arnautović pak upozorava da, suprotno očekivanju, mladi vole umjetnost, no da je 'susret s njom gotovo nemoguć'.

'Barem ne na optimalan način. U suvremenom svijetu klasični muzeji, dugački tekstovi i ulaznica koju treba platiti mlade jednostavno ne privlače', kaže Arnautović, a na tom tragu Vargek upozorava kako je dosta njenih prijatelja zainteresirano za umjetnost, 'ali više za ono što se može naći na Instagramu nego u muzeju'.

Poljak smatra da se mladi u umjetnosti baš i ne vide jer su 'kao u nekom kalupu, zaokupljeni trendovima i okolinom'.

'Većinu njih ovakav oblik umjetnosti samo na neki način odmiče od društva jer oni to ne žele shvatiti. Dosta toga dolazi i od samog kućnog odgoja te neprenošenjem umjetnosti na mlađe', kaže.