Mini teatar u Zagrebu oduševio predstavom koja pita jesmo li bili dobra djeca svojim roditeljima

U sklopu gostovanja ljubljanskog Mini teatra u zagrebačkoj Maloj sceni u organizaciji Planet arta izvedene su četiri predstave – 'Židovski pas', 'Da kraj bude lijep', 'Zatvaranje ljubavi' i dječja 'Palčić Mrkvica' – te su publici pružile odličan uvid u rad tog nezavisnog teatra koji već 20 godina otkriva nove autore, drukčije teme i kazališne poetike

KAZALIŠNA KRITIKA NINE OŽEGOVIĆ

El Khatib je sin marokanskog tvorničkog radnika i čistačice koji je kao sjajan student diplomirao književnost, a zatim je studirao sociologiju. Dug niz godina igrao je nogomet (bio je u juniorskoj ekipi kluba Paris Saint-Germain), a kazalište je otkrio na Festivalu u Avignonu stažirajući u organizaciji CEMÉA, koja organizira kampove za siromašnu djecu. Za njega kažu da je kao nogometaš slijedio pravila igre, međutim u kazalištu to ne čini. Primjerice, u projektu 'Stadion' iz 2017. godine doveo je na scenu 53 autentična nogometna navijača te zatražio od njih da na pozornici govore o nezaposlenosti, solidarnosti i timskom duhu radničke klase na sjeveru Francuske. Može se reći da El Khatib objedinjuje fikciju i dokumentarno, nudeći pritom pogled u stvarni život ljudi i njihovih obitelji, određenih podrijetlom, kulturom, vjerom, tradicijom, jezikom i državom, ali ponajprije onim univerzalnim ljudskim – emocijama, od ljubavi preko zavisti do tuge i žalovanja.

Redatelj Ivica Buljan uprizorio je El Khatibov komad s minimalnim scenskim sredstvima postavivši u fokus glumca Roberta Waltla, a koji El Khatibov tekst izgovara na hrvatskom, dakle nematerinjem jeziku, što ga nimalo nije spriječilo, usprkos ponekim jezičnim pogreškama, u nadahnutoj interpretaciji. Waltl stoji u središtu pozornice, a iza njega je na cijelom zidu fotografija majke s djetetom (rad Marka Pozlepa), čije lice s odmicanjem predstave sve više nestaje i pretvara se u crnu mrlju, nudeći različita tumačenja, od završetka života i konačnog kraja, preko gubljenja obiteljskog središta i onoga što nas određuje u životu, do početka osamostaljivanja itd. Predstava započinje svojevrsnim prologom, Buljanovom intervencijom u El Khatibov tekst, u kojem Waltl u formi suptilne i razoružavajuće ispovijedi razotkriva intimne i potresne detalje o smrti vlastite majke i oca, kao i Buljanovih roditelja. Zatim po podu pozornice slaže u polukrug listove papira u A4 formatu i potom ih uzima jednog po jednog, čitajući s njih SMS poruke, e-mailove, liječničke izvještaje, definicije dijagnoza, prisjećanja te dijaloge koje je vodio s majkom i članovima obitelji. Pritom se transformira intonacijom, pogledom, gestom i nagibom tijela u ostale likove – majku, sestre, liječnika i rodbinu, stvarajući uvjerljiv i povremeno zabavan mozaik slika iz života suvremene marokanske obitelji u Francuskoj. Pred gledateljima izranja slika bolesne majke u bolnici i njezina liječenja, ali i svih usputnih odnosa, od odnosa majke i sina, majke i supruga te majke i ostale djece, koji se javljaju kao nusprodukt njezine bolesti. Te slike su vrlo žive, a za to je najzaslužniji upravo Robert Waltl jer uz dobro odabranu glazbenu kulisu Charlesa Aznavoura, Sergea Gainsborga, Yanna Tiersena itd. u potpunosti nosi tu emocionalno zahtjevnu dramu.

Predstava također postavlja pitanje jesmo li bili dobra djeca svojim roditeljima, čime se premješta težište u odnosu roditelj – dijete s uobičajenih frustracija djece svojim roditeljima na pitanje odgovornosti djece u toj relaciji. Zahvaljujući prepletenosti činjenica iz Waltlova života te El Khatibove priče i njegovih likova, svijet marokanske obitelji prestaje odražavati samo odnos prema smrti majke u tom miljeu, nego postaje univerzalan. Naime, Waltl u prologu izgovara bitnu rečenicu o tome da nas smrt majke, odnosno tema, tj. predstava, 'postavlja s dvije strane nevidljive crte što dijeli one koji su izgubili od onih koji će majku tek izgubiti i patiti zbog toga'. Tom rečenicom zapravo odašilje univerzalnu poruku, pripremajući i one koji (još) nisu izgubili majku (ili oca) na taj događaj i sve ono što slijedi nakon toga, od opraštanja do ostavinske rasprave ili grabeža nasljednika.