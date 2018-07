Međunarodni festival fotografije Organ vida ove godine posvećen ženama

Jubilarni 10. Međunarodni festival fotografije Organ Vida održat će se od 10. do 16. rujna u Zagrebu i bit će u potpunosti posvećen ženskim perspektivama, a donosi bogat program s brojnim gostima iz zemlje i inozemstva sa središnjom temom 'Uključene, aktivne, svjesne - Ženske perspektive danas'

To je ujedno i naziv glavne izložbe 10. izdanja najveće međunarodne fotografske manifestacije u Hrvatskoj koja će biti predstavljena u Muzeju suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu pod kustoskim vodstvom Lee Vene i Marine Paulenka, koji potpisuju koncept festivala. Smatrajući kako je u jeku inicijativa kao što su #metoo, free the nipple, the future is female, te fenomena kao što je ženski pogled, potrebno preispitati aktualnu ulogu fotografije u reprezentaciji i artikulaciji ženskog iskustva (objediniti i suprotstaviti različite generacijske i kulturne perspektive, te kritički preispitati kako digitalna kultura transformira feministički pristup slici), ovogodišnji je festival u potpunosti posvećen ženskim perspektivama.

Tako će izložba 'Budnost, borba, ponos: kroz njezine oči' okupiti trinaest međunarodnih umjetnica koje u svojim radovima odražavaju, propituju i problematiziraju različite kulturne izričaje i pitanja koja se vežu uz konstrukcije identiteta, obitelji i doma, seksualnosti i rodno-spolnih uloga, reprezentaciju žena i politiku ženskog pogleda. Izložba 'O abortusu' španjolske umjetnice Laie Abril, najavljena kao slojevit edukativan projekt ovjenčan brojnim nagradama i priznanjima, nudi povijesni pregled pristupa abortusu te dokumentira i konceptualizira opasnosti i štete uzrokovane ženskim nedostatkom pravnog, sigurnog i slobodnog pristupa abortusu.

U Galeriji Nova, američka fotografkinja Nina Berman predstavit će rad 'Autobiografija gospođice Wish', priču o osobi koja je preživjela trgovinu seksom i dječju pornografiju, kao i njezinoj borbi za preživljavanje i pronalaženje tjelesne i emocionalne sigurnosti, vlastitog samopouzdanja kao umjetnice i pripovjedačice, te stvaranje života dok živi u stanju traume, ovisnosti o drogama i siromaštvu.

U Galeriji Kranjčar svoj rad 'Cherry Picking' predstavit će mlada švedska umjetnica Arvida Byström, koja je počela objavljivati fotografije na svom Instagramu i sudjelovati u zajednici ženskih umjetnica koje su ispitivale ženska i rodna mjerila koristeći tzv. 'girly' estetiku, kako bi redefinirale norme prihvatljive i poželjne ženske vizualne reprezentacije.

U Muzeju suvremene umjetnosti festival će ugostiti i japansku umjetnicu Rinko Kawauchi s radom 'Aura', a Kuća arhitekture ORIS bit će lokacija za izložbu Amalije Ulman 'Privilegij'. U Galeriji Šira predstavit će se umjetnica Anna Ehrenstein i njezina izložba 'Tales of lipstick and virtue', a Galerija Greta ugostit će izložbu 'Butterflies are a Sign of a Good Thing' umjetnice Ulle Deventer. Od hrvatskih umjetnica i umjetnika na ovogodišnjem festivalskom programu predstavit će se, među ostalima, Jelena Blagović Pavičić sa svojim novim radom 'Praznine' u Galeriji Forum, zatim Glorija Lizde s radom 'F20.5' u Galeriji PM, Bojan Mrđenović s radom 'Magistrala' u prostoru Pogona (Jedinstvo), te Sandra Vitaljić s radom 'Voljena'. Dio festivala su i velike skupne izložbe europskih projekata, europske platforme za fotografiju PARALLEL, koja će predstaviti radove europskih umjetnika u Hali V Tehničkog muzeja Nikola Tesla, te projekt REFEST u kojem fotografi/kinje, pjesnici/kinje i ilustratori/ce istražuju i opisuju putove izbjeglica.