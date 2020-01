Martina Petrović: 'Hrvatski korisnici su u proteklih pet godina iz europskog fonda uspjeli osigurati oko 4,3 milijuna eura za audiovizualne projeke'

Tri panel diskusije pod zajedničkim nazivom 'MEDIA: prilike i izazovi malih zemalja' održale su se u petak u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog Ureda MEDIA, a na njima se raspravljalo o posebnim izazovima zemalja niskog produkcijskog kapaciteta, kojima pripada i Hrvatska.

'Hrvatski korisnici su u razdoblju od 2014. do 2019. iz europskog fonda uspjeli osigurati oko 4,3 milijuna eura, a u prošloj godini više od 805 tisuća eura, što je drugi po važnosti hrvatski rezultat, rekla je Martina Petrović, pojasnivši da su se najveći iznosi dobili za automatsku distribuciju, te da je prošle godine prvi put jedna video igra iz Hrvatske osigirala financiranje. Sredsva MEDIA-e je povukla i produkcijska kuća Kinorama za razvoj tri filma u kategoriji skupnih projekata, te dva festivala - Animafest Zagreb i Zagreb Film Festival (dok ih je prije bilo pet), a financira se i ZagrebDox Pro, industry dio festivala ZagrebDox.

Povod za organizaciju panela je pogled u budućnost Programa Kreativna Europa 2014. – 2020, čija je ovo zadnja godina, napomenula je Martina Pertović koja Ured MEDIA Hrvatske vodi već skoro 12 godina, pogovovo s obzirom na izazove s kojima se susreću tzv. zemlje malog produkcijskog kapaciteta, poput Hrvatske. Naime, statistika pokazuje da više od 50 posto ukupnog budžeta MEDIE otpada na pet velikih zemalja, pa one 'male' moraju pronaći nove načine da se istaknu i da upozore na svoj nepovoljan položaj.

Budžet za potprogram Kreativna Europa za razdoblje od 2021. do 2027. još nije usvojen od strane Europskog parlamenta, napomenula je Petrović naglasivši kako je i ovo događanje bitno u kontekstu kulturne raznolikosti, jer MEDIA ima 39 zemalja članica, velika je konkurencija i treba vidjeti kako osnažiti vrijednost i kulturnu važnost svake zemlje u kontekstu malih jezika i malih teritorija te daleko manjih javnih izvora financiranja.

Ognian Zlatev, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, ocijenio je kako su neki od filmova nastalih u 'malim' zemljama, poput primjerice 'Bosonog cara' i 'Kralja Belgijanaca', najbolji europski filmovi u posljednje vrijeme, pa je jasno da se ne bi smjelo suzbijati talente iz tih zemalja, već im dati više prilika.

'U vrijeme kada se događa toliko zanimljivih stvari u svijetu, postavlja se pitanje kako doprijeti do ljudi, osobito mladih. Jedna od većih bitaka koja je pred nama je doći do njih, a audiovizualna industrija jedan je od načina da to postignemo', rekao je.

Christopher Peter Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, smatra kako je MEDIA primjer jednog od većih europskih uspjeha u posljednjim desetljećima, no istodobno je i krhak zbog niza razloga, među ostalim i zbog toga što još nije pronađen način da se pomogne 'malim' zemljama da pronađu svoje mjesto u medijskom krajoliku Europe. 'Mi se kao male zemlje moramo nastaviti boriti, iako za sada ne dobijamo potporu' kazao je.

Kao posebno bolnu točku Martina Petrović je istaknula vidljivost hrvatskog i europskog filma koji nedovoljno putuju po drugim zemljama. 'Samo su tri hvratska filma imala distribuciju u više od 11 zemalja kako traže propozicije MEDIA-e, 'Zvizdan', 'Ustav RH' i 'Svećenikova djeca'', dodala je.