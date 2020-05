'Slikovito i realno, košmarno i očajno, priča natopljena ljekovitim drogama i alkoholom', sažeta je najava romana prvijenca jednog od najznačajnijih autora našeg podneblja, Marka Tomaša. Njegov 'Nemoj me buditi' upravo je izašao u izdanju V.B.Z.-a, a tim povodom ispitali smo ga o knjigama. Otkrio nam je kakva je veza između Cvijetića i Hemona, koji pisac mu je vrlo rano razbio iluzije te kako je među ruskim samizdatima našao jedan od najvažnijih mu naslova u životu

Knjiga koju trenutno čitam

Sinoć sam dovršio čitanje romana 'Što na podu spavaš?' Darka Cvijetića. Tu knjigu vidim kao svojevrsni nastavak njegovog iznimno uspješnog romana 'Schindlerov lift'. Isti je to jezik, praktički Darkov jezični manir, ista opsesivna tema ali i štivo koje se teško ispušta iz ruku jednom kada se krene čitati. Paralelno s tim romanom čitam knjigu 'Moji roditelji' Aleksandra Hemona. Naišao sam na jednu podudarnost, sasvim slučajno, kod Darka i Hemona, obojica spominju jedan mali dio Bosne koji su naselili kolonisti iz Galicije za vrijeme Austro- Ugarske, isti se toponimi spominju pa sam u jednom trenutku imao čudan dojam da se ove dvije knjige nekako nastavljaju jedna na drugu. Kod Hemona mi malo smeta što je infantilizirao neke stvari čemu je razlog vjerojatno to što je knjiga namijenjena prvenstveno Američkoj publici koja malo ili ništa zna o povijesti ovih prostora pa ima mjesta koja zvuče kao jugoslavenski socijalizam for dummies. Mimo toga se radi o jednoj toploj intimnoj i priči duhovitoj na jedan uzdržan način, nešto poput blagonaklonog podsmijeha, koja obiteljsku mitologiju iz usmenih predanja uvodi u književnost. Moguće da je to svima potrebno kako bismo iz mitologije iskoračili u stvarnost i počeli živjeti u skladu s važećim kalendarom.

Knjiga koja mi je promijenila život

Puno je knjiga koje su mi mijenjale život u raznim periodima. Još uvijek, svakih nekoliko godina, srećom, naiđem na knjigu koja mi promjeni život, postane jedna od onih najvažnijih u životu. Otkrivanje Bukowskog, posredno Johna Fantea i beat pisaca bilo je bitno u formativnom dobu. To što su oni pisali uklapalo se u cijelu rock and roll kulturu s kojom sam se tada poistovjećivao i s kojom sam htio da me identificiraju. Tu je i susret s pjesmama Leonarda Cohena. Interesirao sam se za sve što je imalo auru prevratničkog, što se u raznim razdobljima smatralo buntovnim. Dugo je trebalo da otkrijem subkulturu ruskih samizdata, a tu sam našao i jednu od najbitnijih mi knjiga u životu. Radi se o romanu – poemi 'Moskva – Petuški' Venedikta Jerofejeva. Pogled na neke stvari promijenio mi je susret s romanima Cesarea Pavezzea. Ne mogu a da ne spomenem i Sergeja Dovlatova. A među najdraže knjige upisao sam i kratki roman 'Smrt je izjahala iz Persije' mađarskog pisca Petera Hajnocija. Ta se knjiga, zajedno s romanima Dovlatova ubraja među one koje su mi u posljednjem razdoblju života postale jako bitne i prevratnički su djelovale, između ostalog, na moj pogled na literaturu.

Knjiga koju bih volio da sam napisao

U ovom trenutku to bi mogao biti, recimo, roman Antonija Tabucchija 'Pereira tvrdi'. Divna knjiga. Naizgled jednostavna, ali iznimno autentične, inovativne strukture. Pozicija u koju je stavio pripovjedača sama po sebi govori puno o tome kako reagiramo u određenim situacijama i koliko smo spremni podnositi svako zlo dok god imamo dojam da nas ne ugrožava direktno.

Knjiga koja je na mene najviše utjecala

Puno je tih knjiga. Neke od njih sam nabrojao odgovarajući na prethodna pitanja. Recimo da je to 'Moskva – Petuški'. Čista poezija. Knjiga delirij. A opet je sve jako čvrsto i na svom, precizno određenom mjestu. Osim toga puna je kodova čije razotkrivanje nas odvodi u raznim pravcima.