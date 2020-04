'Love Wedding Repeat' - bezvezan pokušaj imitiranja filma 'Četiri vjenčanja i sprovod'

U filmu čija prva polovica bez ikakvog razloga priča jednu, a druga polovica drugu varijantu događaja na jednom vjenčanju iskorišteni su ama baš svi ha-ha-hi-hi klišeji iz filmova o vjenčanjima koji postoje još od prije 'Četiri vjenčanja i sprovod', a priča i izvedba je, osim u nekim sporednim slučajevima, takva da ćete se zapitati zašto je film uopće snimljen.

Ako ste dosadu pandemijske izolacije odlučili prikratiti novim filmom koji se nedavno pojavio na Netflixu - 'Love Wedding Repeat' - prvo ćete uočiti nešto što je totalno nebitno. Radnja se odvija u Rimu, na jednom velikom vjenčanju, na kojem se svi jedni drugima bacaju u zagrljaj, ljube se u usta čak i kad nisu zaljubljeni parovi, mijenjaju se za čaše i da sad više ne nabrajam jer će vam svima i na neviđeno protitrati očni živac ili ćete zaurlati: AAAAAAAA, KORONAAAAAA!!!! No čak i ako po strani ostavimo refleksne i neugodne protuepidemijske reakcije, koje nas ovih dana većina ionako ima na svaki film ili seriju u kojoj protagonisti nonšalantno stoje na manje dva metra jedno od drugoga, moram vas odmah razočarati i obeshrabriti. 'Love Wedding Repeat' nije film koji će vam odagnati ružne misli, nije film koji će vas zabaviti, nije čak ni film koji će vas nasmijati. To nije zbog njegova sadržaja, nego zbog toga što je totalno bezvezan. Prvo sam htjela napisati 'glup', ali onda sam malo razmislila i shvatila da je zapravo nemoguće proniknuti jesu li svi oni koji su sudjelovali u njegovu stvaranju blesavi ko noć, misle li da smo MI blesavi ko noć ili ih živo boli briga i jednostavno su nabrzinu smislili priču s petsto najčešćih i najlakših klišeja o smiješnim i nepredviđenim situacijama na vjenčanjima, ubacili sijaset lijepih ljudi te pokoju celebrity ljepoticu (ovdje je to Olivia Munn), pa vozi, Miško, nešto para će zaradit.

Cijela priča vrti se oko Jacka (Sam Claflin) koji dolazi posjetiti sestru koja živi u Rimu pa ondje upoznaje njezinu frendicu Dinu (Olivia Munn), koja također tu sestru dolazi posjetiti na par dana. Ništa od toga ne vidimo na ekranu, nego Jacka i Dinu upoznajemo zadnju večer njihova druženja, kada se Sam mora vratiti doma u Englesku, a Dina, američka ratna novinarka (majke mi, točno tim riječima opisuje svoju profesiju, nisam ni sama mogla vjerovat) odlazi u Afganistan. Jedno su se drugome svidjeli i frcnule su iskre - što uopće nije očito, ali su autori filma ubacili neki mudro zvučeći ženski voice-over (u titlovima je zovu 'The Oracle', ali nitko živ nigdje u filmu ne objašnjava kakva je to proročica, zašto se umiješala i koji joj je đavo), pa onda zbog njezina objašnjenja znamo da si je to dvoje međusobno jako če-če. Ili je to zbog Jackova unutarnjeg monologa? Ne znam, sve mi se pomiješalo. Uglavnom, taman kad Jack želi poljubiti Dinu na rastanku, umiješa se neki lik koji slučajno naiđe i ponudi Jacku prijevoz na aerodrom i onda Jack ode ne poljubivši Dinu jer to je tak uvjerljivo da sam si razbila arkadu od hrkljuša. No kako god bilo, tu u priči skačemo na tri godine poslije, kada se Jackova sestra udaje u Rimu. Jack, naravno, dolazi na vjenčanje, ali dolazi i Dina, kojoj se u zadnje tri godine dogodila hrpa groznih i tužnih stvari - kidnapirali su je Talibani, majka joj se razboljela i umrla od raka, a momak s kojim je hodala ju je varao uzduž i poprijeko po cijeloj županiji ili kako god se već u Americi zove malo veća adninistrativna jedinica koja nije baš savezna država. Jack je u međuvremenu isto imao posla - primjerice, odradio je neuspješnu dvogodišnju vezu s neugodnom šminkericom Amandom, koja se također pojavljuje na vjenčanju u društvu novog dilbera, ali sad mu se otvara jedinstvena prilika da ponovno nešto pokuša s Dinom, samo što mu se na putu nađu brojne prepreke. Jedna od tih prepreka jest to što se na vjenčanju Jackove sestre (za koju sam se tek sada sjetila da se zove Hayley jer je toliko upečatljiva da mi je veći dojam od imena i ličnosti ostavila njezina boja kose i vjenčanica) pojavljuje neki lik s kojim je Hayley imala prolaznu aferu, ali si je on sad, uz pomoć kombinacije ludosti i kokaina, utuvio u glavu da će na samom vjenčanju nagovoriti Hayley da ostavi muža i pobjegne s njim.

E, tu sad kreće zavrzlama - a kad kažem 'zavrzlama' zapravo mislim glupa priča koja ne bi prošla ni u porniću - jer Hayley od brata traži da pomoću kapljica sedativa koje ona uzima za spavanje imobilizira tipa koji joj želi upropastiti vjenčanje, ovaj ukapa kapljice u čašu za koju misli da će biti čaša tog lika, ali se dogodi nešto neočekivano (moš mislit) i kapljice, umjesto tog tipa, uspavaju nekog drugog. Tu je još i neka priča koju iz voice-overa priča The Proročica, a koja govori o tome da postoji ne znam ni ja koliko načina da osam ljudi sjedne za jedan stol, ali koga briga. Uglavnom, sve krene krivo, pa još krivlje, pa krivo do plakanja i negdje na pola filma gledatelj već misli da se riješio muke jer sve završi toliko krivo da bi gore bilo samo da ih je sve grupno zgazio autobus - ali ne! Taman kad sve ode u vražju mater, film se zaustavlja, Proročica kaže da je moglo biti i drugačije pa se onda - bez ikakvog razloga u formi ili sadržaju - vraća do trenutka kada Jack ubacuje kapi za spavanje u čašu za koju misli da je za tipa koji joj sestri pokušava uništiti vjenčanje. Pa sad gledamo kako sve ide krivo, ali u drugoj verziji. Nećete mi zamjeriti što ću vam spojlati i reći da u drugoj verziji sam Jack završi nadrogiran kapima, a pišem to zato što sama ta činjenica - osim u par navrata kada Jack doista i zahrče na stolcu - zapravo uopće nije naročito uočljiva jer Sam Claflin glumi jednako mjesečarski i u prvoj varijanti i u onoj u kojoj je navodno drogiran. Da stvar bude gora, mislim da čak nije do njegova glumačkog umijeća, nego su jadnome čovjeku dodijeljene takve imbecilne i neshvatljivo pasivne replike i reakcije da se ni u prvoj varijanti događaja ne doima naročito pametnijim i prisebnijim. Slična je situacija i s drugim likovima, posebice u mučno dosadnom Sidneyju, koji je trebao biti na duhovit način prikazan kao tip koji ne zna komunicirati s ljudima, posebice sa ženama, ali je na kraju samo ispao grozno naporan tip, bez duhovitosti i bez ičega što bi ga iskupilo te mu na kraju pribavilo happy end. Grozno je portretirana i mladenka, Jackova sestra Hayley, čiji bi grčeviti smiješak tijekom cijelog filma trebao valjda ilustrirati tjeskobu mladenke na dan za koji joj svi govore da bi morao biti 'najsretniji dan u njezinom životu', ali u praksi taj smiješak izgleda kao da pati od iritabilnog crijeva i nastoji sakriti da upravo ima grčeve. Ono što me, kao vjernu obožavateljicu filma 'Četiri vjenčanja i sprovod' dodatno uvrijedilo jest to što film apsolutno igra na neka opća mjesta iz tog filma, počevši od romanse između pomalo nespretnog i stidljivog, ali šarmantnog Engleza i lijepe, ali samouvjerenije Amerikanke, pa sve do toga da sam zapravo za svaki lik - uključujući i epizodiste - mogla pronaći ekvivalent u briljantnom Curtisovu filmu, samo što su ovdje svi bili bljeđi, gluplji, bespotrebni i jadni. Jedini koliko-toliko podnošljiv lik jest Rebecca, Jackova i Hayleyina prijateljica koju glumi podosta smiješna Aisling Bea, ali i za nju je jasno da bi još više briljirala u nekom filmu koji bi joj dao i nešto materijala. Ukratko, ovo je film uz koji ćete ostati budni samo zato što će vas nervirati koliko je glup. A ako ste po prirodi flegmatični i takve vas stvari nikada ne uznemiruju - laku noć.