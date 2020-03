'Portret djevojke u plamenu' - ne samo feministički i LGBTQ, nego pravi, punokrvni ženski film

U filmu koji je sav posvećen ljepoti, slobodi, dubokim odnosima među pojedincima, ljubavi i razumijevanju bez mnogo riječi, francuska redateljica Céline Sciamma dala nam je uvid u jednu pravu žensku romansu, i to romansu sa životom

Heloise, međutim, ne pristaje na takav aranžman. Tek se vratila iz samostana i tek je ponovno otkrila slobodu. Ne želi je opet žrtvovati, pogotovo ne braku s nepoznatim čovjekom. No kako se ipak ne smije izravno suprotstaviti svojoj obitelji, čini to tako da odbija pozirati slikarima.

Francuska redateljica Céline Sciamma s ovim je filmom zapravo uspjela snimiti neku vrstu ženske varijante filma Call Me By Your Name. U oba je filma, naime, opisano jedno značajno razdoblje u životu glavnog junaka/junakinje, i to razdoblje duboke i životno definirajuće ljubavi. Oba filma govore i o istospolnim ljubavima i oba su filma uvelike fokusirane na ljepotu, umjetnost i ambijent, oba su više lirski nego socijalni ili politički doprinos normaliziranju LBGTQ priča na filmu, ali uz sličnosti, razlikuju se u jednoj naizgled banalnoj, a zapravo ključnoj stvari. 'Portret djevojke u plamenu' izrazito je ŽENSKI film i počiva na gotovo univerzalnom ženskom iskustvu stvaranja duboke veze s prijaeljicom u mladosti.

'Portret djevojke u plamenu', naime, JEST film o LGBTQ osobama u doba kada se ljude homoseksualne seksualne orijentacije nije prihvaćalo, ali je i film o dubokom emotivnom odnosu dvije mlade žene, njihovim razgovorima, njihovu zajedničkom uživanju u prirodi, poeziji, glazbi, ljepoti. Film je to o tajnama koje takve žene međusobno čuvaju - kao što je ona o situaciji u kojoj Heloise i Marianne služavki s imanja pomažu da pobaci neželjeno dijete. Film je to i o zajedničkom, drugima nerazumljivom jeziku koji stvaraju. Film je to o jednom dijelu ženskoga odrastanja koji je poznat mnogima od nas, bez obzira na seksualnu orijentaciju - mladenačko prijateljstvo između dvije žene, koje se, dok traje, čini neraskidivim, simbiotskim, ljubavničkim čak i onda kada nema seksualnu dimenziju ni sklonost. Film je to i o tome kako su takva prijateljstva ili veze najčešće prolazne, ali i o tome da ćemo do kraja života imati dojam da nas je baš ta jedna žena, baš u tom trenutku našega života - jedina vidjela onakvima kakve jesmo.

Céline Sciamma prikazala je to na jedan predivan, lirski, estetski spektakularan način, ovaj put bez imalo aktivističkih namjera, klasne ili bilo kakve druge naročito izražene društvene svijesti. Ovaj je film poput staromodne ljubavne pjesme, u kojoj se ljepota voljene osobe uspoređuje s ljepotom prirode, njezin osmijeh sa Suncem, a njezina nemirna duša s valovitim morem. Ako volite takve pjesme, pogledajte ga.