'Booksmart' - smiješno, dirljivo, pametno, feministički, tinejdžerski

Olivia Wilde u svojem je redateljskom debiju snimila izvrsnu teen komediju za novo doba koja se izvrsno igra s tipičnim momentima takvih filmova i duhovito nas zabavlja pokazujući još jedanput da je najveća tinejdžerska romansa - ona između najboljih prijateljica.

Ne znam je li to tako i u stvarnim američkim srednjim školama, ali jedno od općih mjesta u američkim filmovima o srednjoškolcima jest ono da se odlični učenici i učenice ne zabavljaju , ne partijaju, nemaju cure/dečke i da su generalno isključeni iz cool ekipe jer ili ta cool ekipa prezire njih ili oni preziru tu cool ekipu ili oboje. Vjerujem da većina nas koji smo u srednju školu išli u ovim krajevima, a ne u Americi, može posvjedočiti da to nema veze s istinom , ali, kao što rekoh, mi nismo išli u školu u Americi. Ponovit ću i ono drugo - pitanje je je li i u američkim školama doista tako ili je to jednostavno nešto što moraš prihvatiti kao nešto bez čega nema američke teen komedije.

Molly i Amy su, prije svega, drugačije štreberice od većine štrebera i štreberica koje smo dosad viđali na velikom i malom ekranu. One su, reklo bi se, štreberice 21. stoljeća, i to - naravno, jer je riječ o komediji - dotjerane do komičnog ekstrema. Nevjerojatno su osviještene (neki bi rekli politički korektne), velike su feministice, nevjerojatne su sveznalice i čitav im je odnos prema vanjskome svijetu oblikovan onime što su naučile u knjigama (a što je, svi znamo, smiješno već kao i početna točka) i krasi ih spektakularan kompleks VIŠE vrijednosti.

Naravno, ono što priču čini uvjerljivom, pa na kraju i smiješnom jest to da su i Molly i Amy normalne tinejdžerke, mnogo sličnije svojim kolegama nego što žele priznati, a uza sve to su i uvjerljiva ljudska bića, što filmu daje emotivnu dimenziju zbog koje uspijevamo suosjećati s njima čak i u njihovim najluđim momentima. Ustvari, upravo opisano je možda i najveća kvaliteta ovoga filma jer on sve, pa i epizodne likove portretira sa suosjećanjem i simpatijama, pa na toj razini - emotivnoj - nema nekog velikog sukoba između 'zločestih' popularnih srednjoškolaca i 'dobrih' marginalaca. To je posebno vidljivo u načinu na koji su prikazana dva sporedna, ali supersmiješna i simpatična lika - bogatašica Gigi (Billie Lourd) i njezin najbolji prijatelj Jared (Skyler Gisondo), čija će vam svaka pojava u kadru sigurno barem izmamiti osmijeh na lice.

Ukratko rečeno, ovdje je riječ o iznimno simpatičnom, pametnom, emotivnom i zabavnom filmu koji će sigurno zauzeti svoje mjesto u panteonu teen komedija. Bravo, Olivia Wilde!