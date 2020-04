[VIDEO] Kontroverzni film 'Lov' zapravo je silno zabavan ako...

...vam ne smeta krv do koljena, pucačina i nasije te ako od filma ne očekujete neku slojevitost, dubinu i poruku. Riječ je, naime, o odličnoj sprdačini na temu toga kako bi mogla izgledati jedna varijanta sukoba "ljevičara" i "desničara" kada bi se u stvarnosti odvijao točno na onaj kretenski način na koji se odvija na internetu. Svaki bi čovjek bio sveden na stereotip, svačije uvjerenje na jednu rečenicu koju je nekad i negdje napisao, a međusobni bi se dijalog odvijao na razinama trpanja ručne bombe u gaće. I da - nemojmo zaboraviti - sve bi se to odvijalo U HRVATSKOJ!

Među osjetljivim dušicama našao se i sam američki predsjednik Donald Trump, koji je - doduše, ne navodeći naslov filma - tvitao da je riječ o filmu koji je 'rasistički na najvišoj razini'. Nije poznato je li Trump pogledao film ili je, kao i neki njegovi sljedbenici prije njega, reagirao na sadržaj koji mu je netko prepričao, ali američki alt-righteri njegovu su tvitersku presudu shvatili kao Sveto pismo i jednoglasno osudili film.

Kada se film napokon počeo prikazivati - a fakat nije imao sreće jer su vrlo brzo nakon kinopremijere u Americi, 13. ožujka 2020. sva kina u Americi zatvorena zbog epidemije koronavirusa - normalno da je dočekan s velikom znatiželjom. Universal je čak i doskočio zatvaranju kinodvorana pa je film od 20. ožujka učinio dostupnim i na digitalnim platformama pa smo napokon mogli otkriti zbog čega cijela cika, dreka i panika.

E, pa ovako. Ovaj film, koji je režirao Craig Zobel, a za koji su scenarij napisali Nick Cuse i Damon Lindelof (potonji je domaćoj publici možda poznat po autorstvu serija Lost, The Leftovers i The Watchmen) - priča je o brutalnom, krvavom pokolju između američkih "desničara" i "ljevičara". Ustvari, da budem sasvim precizna, to je priča o skupini bogatih, moćnih i dobro umreženih američkih liberala, koji kidnapiraju desetak alt-rightera ilitiga po naški "desničara" koji se ističu po svojim internetskim rasističkim, agresivnim i pro-trumpovskim ispadima. Moćni bogataši progresivnih nazora inače su ekipa koja se lako uzruja zbog svačega, počevši od količine šećera u gaziranim pićima pa sve do neravnopravne upotrebe zamjenica he, she ili they, ali zbog jednog im je incidenta totalno pukao film. Kidnapirane su desničare, ili, kako ih oni zovu - deplorables (bijednici) - drogirali, avionom otpremili na jedno golemo, ali zatvoreno imanje, tamo im na raspolaganje dali razno oružje, a zatim ih pustili da se snalaze sami dok ih oni, bogata liberalna elita, iz svojih skrovišta love kao životinje.

E, da, lokalnoj publici valja napomenuti i još jedan simpatičan detalj. Golemo imanje koje su američki liberalni bogataši zakupili i uredili tako da po njemu mogu naganjati svoj desničarski plijen - nalazi se u Hrvatskoj!