Korona je slomila kulturnjake, nadaju se hitnoj pomoći države: 'Ljudima je ugrožena egzistencija'

Mjere opreza zbog kojih se, radi sprečavanja daljnjeg širenja koronavirusa, otkazuju sva javna okupljanja, izravno je pogodila samozaposlene u kulturi koji žive od sada im otkazanih koncerata i predstava. Što će biti s njima ako potraje ovakva situacija?

U KunstTeatar, inače, stane svega pedeset ljudi, ali prodaja karata za predstavu ovih je dana svejedno stala. Bilo je svega par prodanih, a onda su i one otkazane. 'Nemamo novca kao Rebel da ulazimo u minus zbog najma prostora i tehnike, potrošnog materijala za predstavu i još da igramo za džabe. I, naravno, nema smisla bez publike', komentirao je Kurspahić na Facebooku prije nego je definitivno odlučio otkazati predstavu.

'Jedno od mogućih rješenja o kojima smo razgovarali jest uspostava fonda solidarnosti kakav je predložen u Njemačkoj, a u kojemu bi bila sredstva od otkazanih događanja u javnim ustanovama ili onih u sklopu EPK Rijeke 2020. Jedino je pitanje kako postaviti kriterije za njihovu raspodjelu, ali u svakom slučaju već sada moramo reagirati. I inače nas s nezavisne kulturne scene ne doživljavaju, a ako sad ne budemo glasni, preći će preko nas i pokopati nas. Iako je zabrana okupljanja razumna mjera, nama to znači da doslovno sve staje, nema nikakvih izvedbi, a one su mnogima, pa i meni samom, jedini izvor prihoda. Pitanje je i dokad će ovo sve trajati, koliko mjeseci, kad će se situacija smiriti dovoljno da kažemo da je sigurno od virusa, a onda i kad će se ljudi okuražiti da ponovno počnu izlaziti', napominje Kurspahić dodajući kako je i ljudima u glazbenoj industriji vrlo teško, budući da su posve ovisni o javnim okupljanjima. Organizatori koncerata, klubovi i glazbenici kojima su svi nastupi otkazani teško će stati na noge.

'Koliko god bile očekivane, mjere otkazivanja javnih događanja donesene su ovaj tjedan, pa u hodu razrađujemo strategiju djelovanja. Ljudima je ugrožena egzistencija i treba naći novac. Država je ta koja svakako treba uskočiti, no i na nama umjetnicima je da budemo kreativni u smišljanju rješenja. I sada je važnije nego ikad da budemo složni', kaže Kovačević.

Iz Ministarstva kulture su se sinoć prvi put oglasili oko problema koronavirusa, priopćenjem u kojemu podsjećaju na usvajanje mjere kojom se do daljnjega odgađaju svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 100 ljudi, a koja će u području kulture utjecati na organizaciju kulturnih događanja. O tome kako konkretno namjeravaju pomoći kulturnjacima kojima je, u periodu dok vladaju mjere protiv širenja koronavirusa, izravno ugrožena egzistencija, kažu tek da su još uvijek u fazi razmatranja.

'Uz to će mi očito biti otkazane i promocije romana 'Ministar u jezeru' koja je iz tiskare izašao baš ovih dana. Izravna i neizravna materijalna šteta je velika, no svakako sam u povoljnijem položaju od onih koji ovise o kazalištu, na primjer, ili onih koji mjesecima pripremaju veliku izložbu likovnih djela. Zahvaljujući ovim mjerama imat ću više vremena za pisanje', kaže Kovačević.

'Ministarstvo kulture je u okviru pripreme mjera Vlade za ublažavanje posljedica epidemije prije nekoliko dana započelo s konzultacijama s pojedinim dionicima u području kulture i umjetnosti te s relevantnim udrugama i predstavnicima pojedinih sektora koji će zbog otkazivanja kulturnih događanja prvi osjetiti negativne financijske efekte otkazivanja.

Zbog ograničavanja putovanja očekuje se odgađanje ili otkazivanje programa financiranih programskim sredstvima međunarodne kulturne suradnje te će Ministarstvo kulture u narednim danima izdati upute vezane uz realizaciju financijskih sredstava već odobrenih za programe koji se zbog posljedica novonastale situacije neće moći realizirati te se moraju odgoditi ili otkazati.'

'Pozitivno je što se Ministarstvo kulture jučer oglasilo najavom mjera i nadam se da će brzo donijeti vrlo konkretne i korisne oblike pomoći u prevladavanju krize', kaže nam grafička dizajnerica Ira Payer iz zagrebačkog Superstudija.

'Pod vrlo brzo mislim nekoliko dana. Jer kulturni sektor je i inače u nezavidnoj situaciji, funkcionira od projekta do projekta i svako odstupanje od plana nosi sa sobom probleme. Ova situacija u kojoj se otkazuju programi planirani mjesecima pa čak i godinama, pogubna je za sektor kulture, osobito naravno za sve one dionike čiji osnivači nisu javna tijela. Mislim da je neophodno da se sva strukovna udruženja uključe i daju svoje prijedloge ili još bolje - zahtjeve, jer svatko od njih najbolje poznaje svoje članstvo i specifične probleme s kojima se sad suočava. Mi dizajneri imamo čak i tu sretnu okolnost da možemo dosta toga praktično odraditi i na daljinu, no naravno pitanje je hoćemo li imati što raditi i za koga', kaže Payer.