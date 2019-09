'Žrtve za život': Gorka satira Mirana Kurspahića lucidno gađa domoljublje, crkvu i nogomet

Deset godina nakon predstave 'Žrtve zemljopisa 2: povratak žrtve' u Tetaru &TD, ista ekipa na čelu s glumcem i redateljem Miranom Kurspahićem praizvela je dvorani Gorgona u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti novu epizodu tog projekta nazvanog 'Victims4Life –Žrtve za život'. U njoj glumački trojac u formi svojevrsne katoličke liturgije i ponešto modificiranih osobnih ispovijesti donosi duhovitu, gorku društvenu satiru na temu domoljublja, nogometa i crkve, a istodobno i autoironični prikaz vlastitih života

Miran Kurspahić je već na Akademiji dramskih umjetnosti dokazao da ga zanima društveni angažman i da ima kritički odnos prema hrvatskoj stvarnosti, a to pokazuje u gotovo svim kasnijim projektima ('Vrijeđanje publike', 'Sad kad je komunizam mrtav, moj život je prazan', 'Fikus je smokva', 'Carstvo radosti', 'Pad', 'Lijepa naša' te nagrađivani 'Potop'). Jedan od njih bila je i predstava 'Žrtve zemljopisa 2: povratak žrtve', praizvedena prije deset godina u koprodukciji Teatra &TD i münchenskog Spiel art festivala, u kojoj su se autori i izvođači fokusirali na predrasude, sliku Balkana i naš odnos prema Europi. Predstava je među mlađom publikom postala hit, obišla je Europu, a njene autore, dramaturginju Ronu Žulj i redatelja i glumca Kurspahića, koji je uz to i TV voditelj, promovirala kao umjetnike koji misle svojim glavama, a to čine na lucidan i samosvojan način.

Danas, deset godina nakon 'Žrtava…' ista autorska i glumačka ekipa - Kurspahić, Sven Jakir i Dean Krivačić realizirala je svojevrsni nastavak, društvenu satiru 'Victims4Life –Žrtve za život', u kojoj u formi katoličke liturgije i ponešto modificiranih osobnih ispovijesti donosi duhovitu, gorku društvenu satiru na temu domoljublja, nogometa i crkve, a istodobno i autoironični prikaz vlastitih (ne)uspjeha. Predstava je zapravo neka vrsta rekapitulacije bitnih zbivanja i promjena u njihovim životima i u Hrvatskoj u zadnjem desetljeću, koja je ispričana prepoznatljivim Kurspahićevim kazališnim jezikom (multimedijalnost, interaktivnost) s idejom da prikaže novonastalu kulturnu paradigmu i duh vremena u Hrvatskoj. Pritom ni naslov nije izabran slučajno: sintagma 'Žrtve za život' očito se referira i pritom ironizira pokrete tipa 'Za obitelj', 'Hod za život' i slične.