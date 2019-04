Koliko će trajati, a koliko koštati obnova Notre Damea? Stručnjakinja iz Restauratorskog zavoda: Malo tko zna raditi na gotičkoj katedrali...

Blanda Matica iz Hrvatskog restauratorskog zavoda za tportal govori o požaru koji je jučer zahvatio čuvenu francusku gotičku katedralu Notre Dame i uništio dijelove ovoga važnog spomenika svjetske kulturne baštine te simbol Pariza i Katoličke crkve

'I za mene i za moje kolege to je bio potpuni šok', kaže pomoćnica ravnatelja za nepokretnu baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda Blanda Matica, po struci arhitektica, o požaru koji je u pariškoj katedrali Notre Dame buknuo u ponedjeljak u ranim večernjim satima. Vatra se brzo razbuktala i pred očima cijelog svijeta progutala prepoznatljiv spiralni toranj, nakon čega se urušio i krov.

'Ovo što se dogodilo zbilja je ogromna tragedija. Ne treba, vjerujem, ni ponavljati da je Notre Dame remek-djelo gotičke arhitekture i zaštićena baština UNESCO-a. Osim toga, toliko je stoljeća od izgradnje stajala nedirnuta pa je besmisleno da se zapalila sada, upravo za vrijeme restauracije', kaže Matica, dodajući da je sreća u nesreći to što su svodovi ispod krovišta ipak izdržali i što je unutrašnjost crkve ostala nedirnuta.

'Zapravo se vrlo često prilikom restauratorskih, konzervatorskih i građevinskih radova na krovištima od suhog drva može dogoditi da uslijed nedovoljnog kontroliranja uređaja, primjerice, za varenje dođe do iskrenja, a time i do mogućeg požara', kaže Matica.

'Gotička katedrala ima sustav skeleta i za vrijeme kad je građena to je bio vrlo moderan, lagan tip konstrukcije koji koristimo i danas, samo s drugim materijalima', pojašnjava Matica.

Francusku, upozorava, sada čeka puno posla.

'Najprije treba utvrditi zatečeno stanje, vidjeti kolika su oštećenja i potom krenuti u izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kamenih elemenata jer se središnji toranj potpuno urušio. Njega će, kao i krov, trebati ponovno izgraditi. Treba, uz to, provjeriti ima li i na sačuvanoj konstrukciji ikakvih oštećenja od požara. U svakom slučaju, posla će biti puno, a sve to će, dakako, i koštati jako puno. Bit će potreban ogroman iznos novca da se crkva vrati u prvotno stanje. Prije svega, trebat će kompletno mobilizirati čitavu restauratorsko-konzervatorsku struku jer danas nije nimalo jednostavno raditi na gotičkoj katedrali. Treba naći ljude koji su zaista dorasli ovome velikom zadatku, koji će biti u stanju napraviti projektnu dokumentaciju i izvesti same radove na crkvi', upozorava Matica.