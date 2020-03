'Kad se država raspada, film cvjeta. Sad nam je država trula, ali se ne raspada, a film je nikakav'

Jedan od najutjecajnijih domaćih filmskih kritičara Nenad Polimac nedavno je objavio prvi od tri toma knjige 'Život u filmu', posvećene velikim dijelom ključnim redateljima domaćeg filma, a uskoro sprema i objavu drugog toma. Tim povodom razgovarali smo s njime o stanju filma i šutiranju filmskih kritičara, o tome zašto ga nije oduševio ovogodišnji dobitnik Oscara, ali i o politici, novinarstvu i svojedobnoj karijeri glavnog urednika, o čemu kaže: 'Trebalo mi je nekoliko mjeseci da se oporavim od tog iskustva'

Počeo sam pisati u Omladinskom listu 1972. Prvo sam s Denisom Kuljišem imao neki besmisleni serijal o omladini koji je više on pisao nego ja. On je, za razliku od mene, znao pisati. Bio sam tvrd, dugo sam tesao svaku rečenicu, a iz njega je to samo teklo. U ono vrijeme nisam mogao napisati tekst o studentskim problemima, iako sam i sam bio student, jer mi to uopće nije bilo blisko. Morao sam se usmjeriti i naći temu, a moja tema bio je film. Moj prvi tekst o filmu bio je o 'Plaćeniku' Sergia Corbuccija . Gledam Tarantinov 'Bilo jednom u Hollywoodu', a kad ono Sharon Tate ulazi u foyer kina i tamo je velika najava baš za taj film. Ali mislim da je to Tarantinova izmišljotina jer je taj film stigao u SAD godinu kasnije, tako da ga nitko ne bi tako dugo unaprijed reklamirao u kinu. To je, kao i neke druge stvari u filmu, namjerno napravio, preokrenuo stvarnost da oda počast jednom od svojih uzora.

Tad je to bila moda, svi smo to radili. U jednu bilježnicu upisivao sam samo naslov filma i gdje sam ga gledao, u kojem kinu. Naravno, kasnije je došlo vrijeme kad sve to baciš u smeće. Sad bih se najradije ubio što sam to bacio.

Vidio sam da će sve poći po zlu još prije osam godina, kad je J. Hoberman dobio otkaz u Village Voiceu. Za mene je on bio jedan od najvažnijih kritičara koji je u Voiceu pisao važne, velike tekstove. Kad je Variety otpustio Todda McCarthyja, on je prešao u Hollywood Reporter i opet dobio zvjezdani tretman, ali Variety je nakon toga počeo uzimati ljude iz Entertainment Weeklyja, puno 'nižeg' po rangu časopisa, dakle nisu se baš proslavili. Šutiranje filmskih kritičara traje već jako dugo, ali nije još uvijek posve uspješno jer svi uvijek izrone negdje drugdje.

Bili ste urednik časopisa Film, no on nije potrajao, kao ni drugi filmski časopisi kod nas. Zašto ih nema?

Studirao sam povijest, koju doduše nikada nisam diplomirao, i filozofiju, koju sam diplomirao. Zanimao me jako srednji vijek, čak sam htio postati srednjoškolski profesor. Bila je tada grupa studenata, među kojima su bili Maroje Mihovilović, Nenad Moačanin i Vesna Puhovski , za koje se naša profesorica Nada Klaić kasnije nije mogla načuditi kako su tadašnji šefovi katedri na Odsjeku za povijest imali tako puno mladih i perspektivnih kadrova koje nisu iskoristili. Jedino je Moačanin postao ozbiljan povjesničar. Za mene je to bila sreća jer sam se poslije bavio puno zanimljivijim stvarima. Nije mi žao što sam to studirao jer su mi na kraju i povijest i filozofija pomogle da bolje razumijem neke filmove.

Kako to da se niste zainteresirali za pisanje i o drugim društvenim ili političkim temama, kao neki drugi filmski kritičari, poput Marcela Štefančica Jr.-a ili Jurice Pavičića, koji su na taj način gradili medijsku relevantnost?

Za mene to nikad nije bio problem jer sam ionako dosta mijenjao poslove, radio sam čak jedno vrijeme u Kinematografima Zagreb, poslije u Globusu isto nisam mogao pisati samo o filmu, ali bavio sam se uvijek 'sličnim' stvarima - kontrolirao sam cijeli TV program, svugdje sam imao još neku prateću djelatnost u kojoj sam mogao podupirati onu filmsku, samo se ta prateća djelatnost nikad nije ticala politike. Tek sam u Nacionalu dobio veliku filmsku tjednu kolumnu. Politika me nije zanimala jer za mene nikada nije bila ništa konkretno, uvijek mi je to predstavljalo previše filozofiranja, a to me nije zanimalo. Tekst mora biti konkretan, držati se onog osnovnog - to je za mene film o kojem pišeš. Jezivo me uvijek iritiralo to kad se udrobi nekoliko stvari u jednu cjelinu.

Je li uopće moguće pisati o filmu bez politike, ideološke kritike?

Ideološka kritika uvijek mi je bila odiozna i uvijek sam nastojao raditi kontru tim prevladavajućim mišljenjima u kojima su se filmovi otpisivali jer nisu politički korektni. Više me zanimalo ustanoviti zašto se neki film bavi određenom temom baš sada, čime bi se trebao baviti, ali ni to nije politika, koliko smještanje filma u neki kontekst. To mi je dobro išlo. Ali da bih spominjao Franju Tuđmana ili hrvatsku politiku u tekstovima, to me naprosto nije interesiralo jer su o tome sasvim dovoljno pisali moji kolege. Meni se činilo da je moj posao napadati direktora Kinematografa, koji vodi pogrešnu poslovnu politiku, a ima tko će pisati o hrvatskoj politici.

Kako to da ste prihvatili mjesto glavnog urednika Globusa?

To je bila prisila. Nino Pavić iscrpio je sve svoje rezervne adute pa je tražio da preuzmem to. No da bi preuzeo posao glavnog urednika, moraš znati nešto o politici, a o politici ne znaju puno ni oni koji misle da to znaju jer, uz sve ostalo, moraš znati i što misli Pavić, koji su njegovi interesi, a to nije baš tako jednostavno. Puno jači od mene su odletjeli, poput Davora Butkovića i Đurđice Klancir, jer su nagazili na Pavićeve interese koji nisu bili na površini, nego negdje duboko skriveni, i kad bi se dotakli toga, on bi dobio slom živaca.

Imao sam samo dvoje političkih novinara, Jasnu Babić i Slavicu Lukić, a kako ćeš raditi političke novine s dvoje novinara? Moram priznati - da nije bilo zamjenika glavnog urednika Alena Galovića, to bi bila katastrofa, a ovako smo nekako izdržali. Nikad ne bih ponavljao to iskustvo. Moraš za to imati jako tvrdu kožu i slušati prigovore koje uopće ne razumiješ. Kad se vlasnik svađa s tobom, on ti nikada neće otkriti zbog čega je točno ljut. Srećom sam dobio otkaz. Iako su mi prigovarali da je pala naklada, to nije bilo točno, poslije je pala puno više. Trebalo mi je nekoliko mjeseci da se oporavim od tog iskustva.