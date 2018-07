Japandroids u Zagrebu: Beskompromisni rock koji budi mlade u nama

'Gimme that night you were already in bed, said fuck it got up to drink with me instead', stihovi su 'Younger Us', himne kanadskog garažnog dvojca Japandroids koji ponajbolje opisuju atmosferu što je sinoć vladala u Močvari. Šest godina nakon prvog ludog nastupa u Zagrebu, ovaj bend pokazuje da i dalje može dići mnoge iz kreveta i izvesti ih u ludi rock n'roll provod

Japandroids su prvi puta nastupili u Zagrebu 8. rujna 2012. Bio je to novi, treći početak za omiljenog lokalnog alternativnog promotera (Žedno uho), nakon što su nesretno završile ere koncerata u KSET-u i Studentskom centru. Privremeni dom pronašli su u tadašnjem Purgeraju, smještenom u Centru za kulturu Ribnjak, simpatičnom prostoru koji se do tad, međutim, uglavnom fokusirao na lokalne i gažerske bendove.

Gomila ljudi te se tople jesenske večeri okupila u parku Ribnjak, zagrijavajući se uz pivo i viski i pokušavajući nažicati upad u rasprodan klub. Mi koji smo imali sreće upasti imamo nezaboravna sjećanja na tu večer, na bend koji je isprva bio nervozan što ne postoji pozornica, a potom se stopio s ljudima koji nisu prestajali pogati, stage diveati (iako stagea nije bilo), i općenito ponašati kao da su na koncertu, u najmanju ruku, Misfitsa. A Japandroids od oruđa imaju samo gitaru, bubanj i dva glasa. Šest godina kasnije, oni koji su bili u ranim dvadesetima dogegali su se do tridesete, mi s tada trideset i nešto dokotrljali se do četrdesete, i bilo je jasno da se ludilo tih razmjera neće ponoviti. Znali su to i Japandroids: bend je u međuvremenu izbacio blago nakinđureni album 'Near to the Wild Heart of Life', na kojemu su rudimentarne rock himne obogatili dotjeranijom produkcijom, pa čak i elektroničkim ukrasima.

No kad smo ugledali masivna Hiwatt pojačala i Orange kutije, složene po pozornici u zid buke što nas je podsjetio na postavku Dinosaur Jr., znali smo da se nećemo baš ni tako lako izvući. Jer dvojac iz Vancouvera u osnovi ne odustaje od jednostavnog recepta: prljavi garažni rifovi, springsteenovski jednostavni i nostalgični tekstovi o korijenima, životu na cesti, alkoholu i ženama, te melodični navijački napjevi koji ukrašavaju simpatično primitivnu zvučnu sliku. I glasna, sinoć na trenutke čak i preglasna svirka.