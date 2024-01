'Iz sve snage': Najgledaniji film prošlogodišnjeg ZagrebDoxa ide dalje

U filmu se pojavljuju Goran Bare, Urban, članovi grupe Hladno pivo i Kojota, kao i neki drugi manje poznati autori koje možda šira publika ne pamti. Svejedno oni čine širu okosnicu filma i upućuju u širu sliku razvoja sene. Svi oni se prisjećaju tih, ne baš sjajnih vremena u širem kontekstu i zapravo pružaju uvid u supkulturna događanja koja su prošla ispod radara mainstream medija. Osim navedenih frontmena tadašnje scene u filmu se pojavljuju ljudi koji su u to vrijeme radili iza scene, a bez čijeg doprinosa taj fenomen sigurno ne bi stasao u ono što je danas, Denyken, Dragaš, Šunjić i naravno Franjić.

Autori fima su slijedili njihov primjer i u underground okruženju snimili ovaj simpatični dokumentarac. Naime, film je nastao 'u kućnoj produkciji', dakle bez financijske potpore institucija ili sponzora, što je inače običaj na ovakvim projektima. Slijedeći tu logiku, film će se prikazivati kako je i nastao te će alternativnim putem pokušati doći do svoje publike. A kako bi doživljaj rocka 90ih bio potpun, pobrinut će se kultni Zdenko Franjić koji će nakon prikazivanja filma uzeti ulogu DJa i zabaviti publiku u Kunst Caffeu. Vjerujemo da Franjića ne treba predstavljati ali ipak ćemo spomenuti njegovu, sad već kultnu etiketu Slušaj Najglasnije koja je izdala prvjence našim najznačajnijim alter rock bandovima kao što su Majke, The Bamby Molesters, Overflow, The Spoons ili Messerchmit. Osim domaćim bendovima, Zdena je objavio i neka kultna svjetska izdanja poput The Morloks ili The Humpers, a potonji su nakon toga imali i uspješnu svijetsku karijeru.

Rasprodana prva projekcija filma Iz sve snage i organiziranje druge pokazuju da domaća publika gaji interes prema iskonskom rock n rollu i da je spremna odvojiti nešto svog vremena i podržati ovakve događaje bez obzira što često takvi izleti padaju u drugi plan u odnosu na neke puno razvikanije događaje.